Votó Mirtha Legrand: "Esta noche voy a llamar al que gane"

Los ciudadanos argentinos concurren este domingo a las urnas para definir al próximo presidente de Argentina con una reñida elección entre los tres candidatos principales: Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich.

Entre todos los famosos del país que se acercaron a emitir su sufragio, Mirtha Legrand dijo presente. La diva de los almuerzos llegó a votar a las 13 a una escuela ubicada en Palermo.

Con un impoluto traje celeste, y con la elegancia que la caracteriza, la Chiqui habló con la prensa. "Me encanta, tengo edad para no votar, pero solo falté una vez por motivos personales".

Mirtha Legrand siempre se mostró muy cercano a Horacio Rodriguez Larreta.

Mirtha Legrand también fue consultada sobre su amiga Susana Giménez. "Recién me mandó un mensaje, me preguntaba quién me parecía qué iba a ganar y yo le preguntaba a ella", dijo risueña la conductora.

En la previa de las elecciones, Mirtha Legrand recibió a los tres candidatos principales en sus programas. La diva de los almuerzos tuvo de invitados a Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa en las dos semanas previas a este domingo.

Sergio Massa fue uno de los invitados en la previa de las elecciones al programa de Mirtha Legrand.

"Esta noche voy a llamar al que gane", finalizó Mirtha Legrand haciendo referencia a la buena relación para con los tres candidatos principales.