Se filtró un video de Anto Pane, la influencer hot, en pleno after, haciendo referencia a Javier Milei

En la previa de las elecciones presidenciales 2023 se han visto innumerables opiniones acerca de los distintos candidatos y a quién votar. Entre los famosos también tomaron partido y mucho dejaron ver su postura política y quién es su candidato favorito.

La influencer hot, que supo tener algún cruce con L-Gante y que actualmente se la puede ver a veces al costado de la pista del Bailando 2023, Anto Pane, tomó postura y se filtró un video en donde habla sobre política.

La joven estaba al parecer en un after, luego de una fiesta, y pidió que voten a cualquiera menos a Javier Milei. "Recuerden que hoy tienen que votar, no voten a Milei. Voten a Massa, a Bullrich, pero porfa a Milei no porque es lo peor de lo peor", dijo la joven mientras se escuchaba música de fondo y la sorpresa de los presentes.

En otro video, al parecer en un estacionamiento luego de ese after, también hizo referencia y habló a cámara de un joven que se le acercó.

"Por favor, esto sí es importante. No voten a Milei, es un siniestro, un loco, un psicópata. Voten a Massa, a Bullrich, pero por favor les pido no voten a Milei", dice Anto Pane.

"Aguanten los dólares" le responde en que el joven que está filmando a lo que la influencer respondió: "cerrá el orto, estúpido".

Los videos rápidamente se han viralizado en las redes sociales y la joven se volvió tendencia.