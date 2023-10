Ricardo Darín salió a desmentir una violenta anécdota de cuando fue a votar

Ricardo Darín tuvo que salir a desmentir a un usuario de Twitter que había contado una particular anécdota con el actor. Con cierta ironía y en tono jocoso el usuario @luucadb_ realizó un posteo que no le cayó nada bien al actor y salió a desmentirlo.

"Bueno, lo crucé. Le extendí la mano y recibí tal cortito en el estómago que todavía estoy recuperando el aire. Me escoltó gendarmería y me volví caminando entre lágrimas. Una historia triste si no fuese porque encontré esto en el bolsillo al llegar a casa. De película", escribió Luca en su cuenta de Twitter generando una gran cantidad de likes, comentarios y reposteos.

Ricardo Darín respondió por la misma vía: "No crean en nada de lo que me están adjudicando...es una cruel mentira! se lo digo a los que se preocupan si es verdad o no ...aclarado. punto".

El posteo de Ricardo Darín en su cuenta de Twitter.

El actor además le respondió a un usuario quien le preguntó si "otra vez te quieren hacer una jugarreta en día electoral… habrá algo o alguien detrás? Qué buscan haciendo eso?", a lo que Ricardo Darín escribió: "No lo se".

La foto que compartió el usuario Luca en donde mostró este papel que "le dio Ricardo Darín".

Viendo la repercusión de su tweet y la sorpresa ante la respuesta de Ricardo Darín, Luca volvió a hacer referencia y realizó una nueva publicación. "Che el Richie está baiteando y siguiendo el chiste. Imposible que sea real", además de darte RT a otros posteos.