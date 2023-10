El incómodo momento que vivió Lali Esposito después de votar

Lali Espósito decidió estar, este domingo, en nuestro país para poder ejercer su posibilidad de elegir quién estará al frente por los próximos cuatro años y fue a votar en estas Elecciones Presidenciales de Argentina 2023.

Es por ello que Lali Espósito se hizo presente en el centro electoral que se desplegó en la sede de La Rural alrededor de las 17 horas, poco antes del cierre de las mesas electorales y aunque estuvo rodeada de algunos admiradores, se mantuvo muy atenta a las preguntas de los periodistas presentes y a las decenas de seguidores que se acercaron con la intención de tomarse una foto con ella.

Lali Espósito votó en La Rural

Sin embargo, en primera instancia cuando fueron las PASO, en agosto, la cantante argentina dio su opinión tras el batacazo de Javier Milei. Tras la repercusión, Lali Espósito habló sobre la violencia en las redes sociales y aseguró que no está arrepentida de haberse manifestado en contra del economista.

Es que la diva musical lanzó un tuit que decía: "Qué peligroso, qué triste”. Después de eso, muchas personas le escribieron todo tipo de mensajes. “No soportan una opinión contraria. Pero yo no me enojo, no vas a ver que le respondo a alguien que me pone ‘ojalá te mueras’ porque entiendo a esa persona”, reflexionó Lali en una entrevista en Soñé que volaba, el programa de Migue Granados en Olga.

“Yo opino muy diferente que un montón de mis amigos y no se me ocurriría hablarle a alguien con ese nivel de violencia”, dijo la cantante pop y agregó: "Hay gente que dice cosas muy tremendas, me parece que tenemos que aprender como sociedad y como seres humanos”.

Y como era de esperar, este domingo la interceptó un medio de comunicación y dijo con alegría: "Me siento bárbara, aguante la democracia”, sin embargo, cuando le consultó sobre la situación del país manifestó: “Eso me lo dejo para mi charla con amigos en lo privado, pero feliz de votar, siempre es una alegría tener ese derecho”.

Lali Espósito prefirió no opinar sobre la situación del país

Para cerrar, quiso enviar un mensaje a los argentinos: “Que la gente vote, que es lo que estamos haciendo, nada más. Hay que tener esperanza, si no nos queda eso qué hacemos, ¿no?”.

Lali Espósito siempre tajante con sus dichos cuando se trata de defender sus derechos e ideales.