El drama de Macarena Paz por la salud de su hija

El 16 de febrero de 2022, Macarena Paz y Rodrigo Pérez, guitarrista de Ciro y Los Persas, se convirtieron en padres de Abril, quien debió estar tres meses en neonatología previo a recibir el alta. Hoy, la actriz reflexionó sobre aquellos días de mucho nerviosismo.



“Me pasó en uno de esos días que yo estaba ahí internada, una noche que no podía dormir, que la estaba pasando muy mal, con pensamientos muy oscuros a nivel mental y una voz, una voz que uno ya tiene preparada y trabajada, vino y me dijo: ‘Si no aceptás, te volvés loca’”, contó en charla con Gastón Pauls en Seres Libres.



“Esa noche yo pensaba: ‘Esta no es Abril, esta no es mi hija, la de la panza, no es a la que le hablaba, es otra. Porque toda la situación era tan diferente que yo no podía aceptar que era mi hija la que estaba pasando por una situación así”, agregó Macarena Pérez.

Macarena Paz y su hija Abril. Foto: @macapazok.



Abril, la hija de la actriz y el músico, llegó al mundo con un síndrome genético muy poco frecuente. Al momento de su nacimiento, la beba no podía respirar ni comer. Aquellos fueron días muy dramáticos para la familia.



“En la vida nos pasan cosas, desafíos más grandes, desafíos más chicos, pero si no estamos listos para aceptar determinadas cosas… No te vas a volver loco literalmente, pero vas a sufrir mucho, y la diferencia que hay entre el dolor y la tristeza, con el sufrimiento es la aceptación”, reflexionó. “Vos podés estar triste, podés sentir dolor, podés sentir enojo. Pero el sufrimiento ya es ese extremo que te vuelve un poco loco por no estar aceptando lo que está pasando”, agregó Macarena Paz.



En ese contexto, la actriz contó cómo fue ese proceso de aceptación de la realidad que les tocaba vivir. “Paso a paso vas aceptando esto de que las cosas eran diferentes y lidiar también con el miedo a lo desconocido, un miedo que no había sentido nunca. Fue ponerse la mochila y empezar a subir la montaña. Con mi marido, con Rodri, nos pusimos los dos la mochila y es como: ‘Bueno, vamos a pelear para dar lo mejor, con amor brindarle lo mejor a ella para que se vayan recuperando de a poco”, confesó.

Sobre de qué se trata esta patología tan extraña, Macarena Paz explicó: “Es una patología, es un tema congénito, un síndrome genético, una cuestión cromosómica que está diagnosticado clínicamente. Los estudios genéticos todavía no llegamos a hacerlos por una cuestión de tiempo y prioridades que teníamos antes”.



“¿En qué lugar de la montaña estamos? En la montaña tenés que estar preparado para un golpe de frío, para tener que acampar y estar en la llanura un buen rato y agradecer. Y mirar para abajo, para ver todo lo que ya subiste y también mirar para arriba y con más fuerza. Pero no sé en qué lugar estamos porque la montaña es desconocida. Pero estamos bien y estamos los tres juntos, en casa, algo que tanto nos costó. Pasamos por un montón de intervenciones quirúrgicas, un montón de quirófanos, de situaciones extremas que nunca te imaginás que vas a pasar”, concluyó Macarena Paz.