A qué se dedica Brendia Di Aloy, la hija de Yuyito González

Es habitual desde hace tiempo ver a Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, como una de las figuras más destacadas de los programas de entretenimiento del talentoso conductor de televisión Guido Kackza.



Desde su primera incursión en el medio, la joven se mostró siempre muy agradecida por tener a su madre como una referente y por aprender de ella sobre cómo manejarse en un medio tan complejo como lo es el del espectáculo.

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González. Foto: captura de TV.



Brenda Di Aloy tiene 26 años y desde hace un tiempo participa en distintos proyectos de streaming. Asimismo, la hija de Yuyito González se define como una “seguidora de Dios” y se dedica al modelaje.



Hace unos años, en una entrevista con Teleshow, Brenda Di Aloy confesaba que su intención era poder estudiar actuación para hacerse de un lugar en el medio artístico, sin tener que utilizar la figura de su madre, Yuyito González, una de las vedettes más reconocidas de la década del 80.



“No sabía ni cómo me tenía que parar. Pero me fui adaptando y tuve la ayuda de todos”, comentó la joven de 26 en aquella entrevista con Teleshow. En ese sentido, también remarcó que es importante para ella escuchar los consejos de su madre, de los cuales resaltó tres muy importantes: no tomarse nada personal, ser uno mismo y no escuchar comentarios malintencionados.

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González. Foto: @brendadialoy.



“Ella fue vedette y hoy no es lo mismo que en los 80. Hoy es algo más vulgar y no me gusta. Es estar todo el tiempo expuesta y creo que tampoco doy el perfil”, agregó Brenda Di Aloy sobre cómo va llevando su carrera.



Por otra parte, la hija de Yuyito González, se reconoció como una persona muy creyendo y confesó que se ampara en Dios al momento de hablar de su vida. Además, hace tiempo que está de novia con Cris Vanadía.