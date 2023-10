¡Qué look! Así se vistió Juan, el hijo de Florencia Peña, para su fiesta de 15

Este viernes tuvo lugar uno de los días más felices en la vida de Juan Otero, el hijo del medio de Flor Peña. Y es que, luego de tanta (e innecesaria) polémica a su alrededor, llegó la esperada fiesta de 15 años del adolescente, que lo recibió con una enorme alegría y vistiendo un look extraordinario que dio qué hablar.

El joven es el segundo hijo que Flor Peña tuvo con el músico Mariano Otero, recordando que el mayor de ellos es Toto, quien ya tiene 20 años. La actriz tiene un tercer hijo, Felipe, de 6 años y fruto de su relación con su actual esposo, Ramiro Ponce de León.

Pero el gran protagonista de este viernes por la noche fue Juan, que celebró sus 15 con una espectacular fiesta en la Costanera de Capital Federal. Y lo hizo en compañía de sus seres queridos, que incluyen familiares, amigos y famosos.

Para esta noche inolvidable, el joven usó un espectacular traje de color verde combinado con unas zapatillas urbanas para su llegada al salón. “Voy a tener tres cambios de traje, yo espero que ella tenga uno”, adelantó el joven.

Juan reveló que no solo usaría el verde en su vestuario, sino también es el color elegido para el cotillón como en la ambientación y en la decoración de la mesa principal en la que estará sentado junto a sus amigos íntimos.

El adolescente tuvo una charla en LAM en la que profundizó algunos detalles de la fiesta, mientras los aviones pasaban por las cercanías del salón -la fiesta tuvo lugar en un espacio ubicado en las cercanías al Aeropuerto Jorge Newbery-.

El look de Juan Otero en su cumpleaños de 15.

"La verdad es que estoy muy contento y la estamos pasando muy bien. Cuando la gente en la calle me reconoce me dice qué bueno que voy a hacer una fiesta de 15, es el tema primordial, y mucha gente me escribe por Instagram, gente adulta, por ejemplo, que nunca se le hubiera pasado eso por la cabeza", contó.