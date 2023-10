Las fotos de Soledad Pastorutti festejando su cumpleaños en bikini en la playa

Con motivo de la celebración de su cumpleaños número 43, que fue hace apenas unos días, Soledad Pastorutti se mostró en Instagram luciendo una explosiva bikini en la playa, marcando tendencia una vez más.



La cantante, en un muy buen momento personal, se muestra en plenitud en las redes sociales, donde en las últimas horas compartió una foto en el atardecer de la playa, en donde se la vio muy sensual.

La foto con la que Soledad Pastorutti celebró su cumpleaños número 43 en la playa. Foto: @sole_pastorutti.



Fue así como Soledad Pastorutti, a todo a la tendencia que está provocando furor en la actualidad, eligió mostrarse con una micro bikini con corpiñito, con estampado de flores en diferentes colores.



Asimismo, la talentosa y popular cantante combinó este atuendo de verano, que está siendo tendencia para el verano que se viene, con una bombacha negra estilo colaless, muy elogiada por sus seguidores.



Es muy habitual que Soledad Pastorutti se muestre en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram, luciendo las nuevas tendencias de la moda, causando sensación por su facete más fashión y muy atrevida.

Soledad Pastorutti marca tendencias con sus looks. Foto: @sole_pastorutti.



Tanto en sus apariciones en La Peña de Morfi como en sus posteos en las redes sociales, Soledad Pastorutti suele compartir outfits muy cancheros, sexys y que vienen marcando tendencias.



Suele pasar que ante cada una de las publicaciones de la cantante, sus seguidores pasen a dejar sus likes y sus comentarios muy elogios y cargados de buena onda. Es que sus looks no pasan inadvertidos, no sólo por la calidad de las prendas sino también por cómo los lleva.