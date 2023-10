La escandalosa forma en la que se hablan Nicole Neumann y Cubero

El distanciamiento entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, reavivó las llamas de una vieja guerra familiar. Hablamos del conflicto entre la modelo y su ex, Fabián Cubero, situación en la que también se encuentra envuelta Mica Viciconte, actual pareja del exfutbolista.

Desde hace tiempo hay un tenso tire y afloje entre la famosa y su exesposo. Cabe recordar que siempre hubo una fuerte disputa entre ambos, que al parecer hoy volvió a tomar forma por la decisión de la adolescente de irse a vivir con su padre.

El distanciamiento entre Nicole Neumann e Indiana reavivó la interna familiar.

Recientemente, Pía Shaw reveló en A la Barbarossa un dato sobre la guerra sin tregua que tiene como protagonistas a Nicole Neumann contra Fabián Cubero y Mica Viciconte. Los viejos conflictos se reavivan, y la comunicación verbal sería todo un problema.

“Mirá cómo están que Nicole tiene bloqueado no solamente a Fabián sino que también a Mica y para comunicarse con ellos lo hace vía mail”, dijo la panelista sobre la intenta familiar que tiene la modelo contra su ex y la actual pareja de él.

Sumando algunos datos más de este conflicto, la panelista compartió datos de una fuente cercana al ex Vélez. “Alguien del entorno me dice que Cubero no la tiene bloqueada a ella, está abierto a hablar con la madre de su hija pero es imposible el diálogo”, advirtió.

El hermetismo de Nicole Neumann respecto de la polémica por su relación con su hija mayor es notorio, y contrasta con la actitud de Fabián Cubero y Mica Viciconte. Sin embargo, la modelo volvió a fijar postura tras el cumpleaños de 15 de la adolescente.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y Nicole Neumann.

“Es lo de siempre. Alguien tira una mentira, que es evidente que vende, la siguen, la repiten en el tiempo porque hay gente a la que lamentablemente le sirve. A mí no”, dijo la famosa en un audio que le envió en confianza a Anamá Ferreira.

A todo esto, y diferenciándose de su ex, Nicole Neumann agregó: “Al que le sirve sale a subirse a esa, porque es lo que busca. Yo no tengo nada que demostrar. Nosotros seguimos viviendo lo lindo de la vida para el adentro, no para afuera”. ¡La pelea está que arde!