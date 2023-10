Javier Milei tildó a sus padres de "tóxicos" y "no fundamentales"

En más de una oportunidad, Javier Milei ha hablado sobre la dura vida que tuvo en su infancia, y la falta de comunicación con sus padres, a quienes ha tildado de seres "tóxicos" y "no fundamentales".

Enn 2019, en diálogo con Nicole Neumann en Todas Nuestras (KZO), Javier Milei dejó en claro que la única persona de su entorno familiar a quien estima es a su hermana, Karina Milei, "Con mis papás llevamos casi diez años sin hablarnos. Vos no llegas a una decisión así porque sí. Yo considero que debes vincularte con la gente que te da vínculos sanos. Es un accidente de la vida el vínculo sanguíneo. Por eso, en ese sentido, para mí no es tan dramático. La gente tóxica te la sacas de encima", confesó el candidato que asegura que arrasará en las elecciones presidenciales de Argentina 2023.

Luego, Javier Milei explicó: "A mí me tocó que mis padres sean muy tóxicos. Pero creo que todos los maltratos que me tocaron vivir, ya sean físicos o psicológicos, hicieron que eso haya afectado mi personalidad".

Por otro lado, uno de los candidatos con más chances en las elecciones presidenciales de Argentina 2023 contó en Debo Decir (América): "De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida. Todas esas palizas que yo recibía cuando era chico hacen que hoy no le tenga miedo a nada. Cuando viene una situación de alto estrés donde todos están asustados y nadie sabe qué hacer, yo resuelvo como si nada".

Javier Milei, junto a su hermana Karina. Foto: AP.

Por último, en agosto de este año y tras su triunfo en las PASO, Javier Milei aseguró en Crónica TV que no recibió ningún llamado de sus padres para felicitarlo. "No me llamaron. Tampoco estoy peleado con ellos. El problema central es que tengo 2500 mensajes acumulados. Ni siquiera puedo atender el teléfono. Suena todo el tiempo y lo tengo que apagar. Incluso, me equivoqué y antes de entrar al estudio de televisión lo prendí sin querer". Acto seguido, sobre sus padres remarcó: “Para mí no son fundamentales. La única fundamental acá es mi hermana".