El alarmante mensaje que escribió Stefy Xipolitakis tras la detención de Aníbal Lotocki

Luego de que Aníbal Lotocki quedara detenido, Stefy Xipolitakis hizo un fuerte descargo en las redes sociales y aseguró que “está feliz a medias”. Esta cuota de alegría parece haberse alarmado, ya que recientemente también dio a conocer un mensaje que, en principio, resulta alarmante.

A través de sus redes sociales, Stefy Xipolitakis, una de las víctimas de las cirugías practicadas por el médico, realizó un fuerte descargo respecto a la detención del polémico personaje y manifestó la preocupación que hoy la invade.

Hace unas semanas, Stefy Xipolitakis estuvo presente en la marcha contra Lotocki.

Desde hace ya un largo tiempo impulsando los reclamos contra el cirujano, la hermana de Vicky Xipolitakis destacó que es un paso importante para lograr frenar su peligroso accionar, pero advirtió que hay algo que le preocupa: que pronto pueda volver a quedar libre.

Todo surgió a raíz de una pregunta que le hizo un usuario de Instagram, preguntándole si con esta noticia de la detención de Aníbal Lotocki ahora podía sentirse feliz y satisfecha de que se haya hecho justicia. Sin embargo, ella prefirió no adelantarse a los hechos.

"Estoy feliz a medias… No estoy festejando desde las entrañas porque el tipo entró y salió hace un tiempo. No está solo. Deseo que no sea como la vez anterior y esta vez si quede adentro hasta que quede firme la sentencia que ya tiene”, manifestó.

"No voy a mentirte que lloré abrazada a mi vieja de felicidad, pero sabemos qué es lo que tenemos enfrente. Lo de ayer fue una luz en medio de mucha oscuridad", sentenció la famosa, manejándose con cautela respecto a la detención.

Cabe recordar que el miércoles la Sala 4 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional ordenó la detención del cirujano de 53 años en la causa por la muerte del paciente Rodolfo Cristian Zárate, en la que está imputado por "homicidio simple por dolo eventual".

En septiembre, tras la muerte de Silvina Luna, Stefy Xipolitakis estuvo en la marcha que se realizó para pedir justicia en la puerta de la casa en la que vivía Aníbal Lotocki, en la zona de Olivos.