A un par de días de las elecciones, ardió una grieta en el Bailando 2023 y Marcelo Tinelli marcó su postura

Este jueves, la pista del Bailando 2023 fue escenario de una encendida grieta de ribetes políticos entre una participante y un integrante del jurado. A un par de días de las elecciones presidenciales de Argentina de 2023, Marcelo Tinelli marcó su postura al respecto de esta tensión.

Al ingresar al estudio Romina Uhrig, Marcelo Tinelli la interpeló: “Más allá de sus diferencias políticas, Ángel De Brito te salvó en dos oportunidades. Llegado el momento de la salsa de a tres, ¿bailarías con él?”. A lo que la concursante respondió: “Lo que siempre aclaro es que no hay que mezclar las cosas”.

Romina Uhrig protagonizó un cruce con Marcelo Polino en el Bailando 2023. Foto: Instagram @romina_uhrig.

Sin embargo, una chica trans que estaba junto a la pista del Bailando 2023 apuntó contra Uhrig tildándola de "careta", y asegurando que no le cree nada. Rápidamente, la ex Gran Hermano (Telefe) refutó: “Me siento muy orgullosa. Yo fui criada por una chica trans, Fabiana. Lamentablemente, ella falleció hace un par de años y ella era muy amiga de mi tía. Y sé que a Fabi le hubiera gustado estar acá, por eso ella me vino a acompañar con las otras chicas y les agradezco un montón”.

Entonces Marcelo Tinelli fue por más, y le recordó a Romina Uhrig que ella aseguró que en el Bailando 2023 regalan notas y puntúan por el acting y no el desempeño en las coreografías. “Sí, pero no lo dije por todos, sino por casi todos. Siento que es así. Cuando dan la devolución por ahí una hizo lo mismo o ves que bailaron mucho menos y la calificación no es la misma. Marcelo Polino no da la misma devolución, dijo que era una coreografía infantil, bolu..., y no tengo por qué aceptar la falta de respeto. A mí me califican como si fuera una bailarina profesional, y no lo soy, mientras que con otros usan otra vara”, sentenció la exdiputada oficialista.

En tanto que Polino calificó el discrurso de Uhrig de "enredado” y “turbio”. Poco después, el integrante del jurado explicó: “Dar una opinión no es faltar el respeto. Yo dije que la coreo no me había gustado y que me había parecido medio infantil, medio bolu.... Pedí disculpas antes de decir la palabra y aclaré que no era nada en contra de Romina, pero ella se agarró de esa palabrita y se paseó por todos los programas. Yo no le dije que ella era bolu.... Es una mentirosa”.

En todo momento, Marcelo Tinelli lejos de tratar de distender el clima en el Bailando 2023, fue por echar más leña al fuego, en un gesto funcional al show pero que algunos criticaron en las redes como no favorecedor para un escenario en que las elecciones presidenciales de Argentina de 2023 son inminentes.