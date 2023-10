Quiénes fueron las novias famosas de Diego Leuco

En los últimos días se conoció la sorpresiva noticia de que Diego Leuco y Sofi Martínez le pusieron punto final a su relación amorosa que llevaba dos años. Por ahora, poco se sabe sobre los motivos.



Las sospechas comenzaron a desatarse cuando los usuarios de las redes sociales notaron que no hubo ninguna mención de la joven periodista deportiva acerca del cumpleaños del conductor.



Fue tanta la insistencia de sus seguidores por saber qué estaba sucediendo que ambos tuvieron que salir a contar que ya no están juntos. Dejaron de convivir y ni siquiera hubo saludo de cumpleaños, algo que, por lo general, cuando todo termina bien, no suele faltar en épocas de redes sociales.

Diego Leuco y Sofi Martínez.



Diego Leuco y Sofi Martínez se conocieron por su trabajo en los medios. El conductor se había contactado alguna vez con ella para sacarle al aire en su programa de radio para hablar de su ascendente carrera en los medios deportivos.



Con el tiempo, siguieron compartiendo momentos en los medios hasta que se convirtieron en pareja. La historia de amor tuvo su pico más alto de popularidad cuando, durante el emocionante Mundial de Qatar, ambos se reencontraron y enternecieron a todos con románticas fotos.



Sin embargo, a dos años de haber comenzado la relación, Diego Leuco y Sofi Martínez ya no están juntos y aún se desconoce si la decisión fue de a dos, si la tomó sólo uno de ellos y si sólo se trató de algún tipo de desgaste.

Diego Leuco y Sofi Martínez.



No obstante, Sofi Martínez no fue la única pareja que Diego Leuco tuvo gracias a los medios, ya que el conductor también fue pareja de Daniela Haissiner, quien se desempeña como productora de televisión.



El hijo de Alfredo Leuco solía asistir a distintos eventos tomado de la mano de la productora y, al igual que pasó con la periodista deportiva, todos descubrieron que la relación se había terminado por señales en las redes sociales.