Juana Repetto confesó por qué decidió ser madre soltera

Es muy habitual que Juana Repetto comparta detalles y aspectos de su vida. En esta oportunidad, tras el lanzamiento de su libro “No estás fallada. Un manual sin filtro para abordar la maternidark”, se conocieron detalles reveladores de su maternidad.



Es que la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto habló de cómo se gestó su importante decisión de convertirse en madre soltera y, sobre todo, cómo asimilaron esto desde su círculo más cercano.

Juana Repetto y sus hijos.



En la publicación, Juana Repetto contó que fue una amiga del teatro quien le aconsejó que podía ser madre con ayuda de un donante. Ante esa idea, la actriz prefirió no contárselo a su familia, para que nadie influyera.



“Soñé con la maternidad desde siempre. Tanto es así que desde adolescente siento el deseo de maternar y no particularmente soñando con la familia tipo, siempre fue un deseo muy mío, personal. No venía en relación con el vínculo con una persona”, reveló Juana Repetto.



Asimismo, la actriz explicó cómo fue la reacción de su familia al enterarse de la trascendental decisión. “No les parecía necesario porque ‘sos joven, ya vas a encontrar a alguien’. Pero debo admitir que, más allá de su reacción inicial, que era de lo más esperable, sólo les tomó un par de horas digerir la noticia y después fue todo felicidad”, reconoció.

Juana Repetto y sus hijos.



En este contexto, Juana Repetto compartió un amoroso mensaje dedicado a sus hijos Toribio y Belisario, con motivo del Día de la Madre. “Yo siento que no me entra tanto amor en el cuerpo y que no tengo palabras para explicar lo que siento por ellos y lo bendecida que soy de tenerlo”, escribió.



“Les deseo estas miradas para toda la vida y espero poder darles aunque sea un mínimo de lo que me dan ustedes. Los amo con todo mi ser”, agregó la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto en su cuenta de Instagram.