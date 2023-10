El descargo de Juliana de Gran Hermano tras el polémico video íntimo con Maxi

Este jueves se filtró un video en donde se podía ver a Juliana Díaz y Maxi Guidici teniendo una discusión acostados en la cama. La discusión sube de tono cuando ella le quita una gorra de la cara a él y el cordobés reacciona sentándose bruscamente. Si bien no hay violencia la situación es un tanto extraña y llamó la atención de mucha gente.

Este viernes Juliana de Gran Hermano habló al respecto. ”Paso por acá porque mucha gente me está escribiendo preocupada por el video que salió. Primero, vamos a lo menos importante, que es el video básicamente, creo que lo están dramatizando mucho diciendo que es un video violento y no se cuantas cosas. Yo no veo violencia, no veo puteadas, no veo golpes. Simplemente veo una discusión de pareja", comienza el descargo de la joven.

Juliana Díaz y Maxi Guidici comenzaron su relación dentro de Gran Hermano

“Yo creo que cuando una discute con una persona, cuando tiene una pelea, justamente es una reacción la que tenemos. Entonces no vamos a discutir y pelear entre algodones, de la puerta de casa para adentro todos tenemos estas discusiones. Empecemos a desdramatizar", agregó Juliana.

Maxi Guidici habría intentado quitarse la vida días atrás

La polémica además era el qué o cómo se llevó a filmar ese video a lo que Tini explicó que “acá hay una gravedad que no se está sacando a la luz, y es que a mi me vulneran mis dispositivos y contraseñas para obtener material mío, íntimo", sentenció.

"Es un delito muy grave, cibernético, que gracias a Dios ya hace 15 días puse en marcha con la justicia. Se va a investigar, porque no puede venir cualquier persona y robar material de tu teléfono. Lo otro gravísimo también es que hubo extorciones y amenazas en vivo. Obviamente que la justicia me avala todo esto, hay una gravedad en todo lo que pasa y para mi no es el video", completó.