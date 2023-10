Mario Pergolini cuestionó el primer debate electoral: "Vimos una..."

El primer debate de los candidatos a Presidente de la Nación le dejó a Mario Pergolini la sensación de haber visto una “puesta en escena” muy armada. Eso fue lo que dijo el empresario y creador de Vorterix en Periodismo para todos, donde se sentó para hablar de lo que se vio en pantalla.

Consultado por Jorge Lanata a minutos de finalizado el encuentro en el Centro de Convenciones Provincial Forum de Santiago del Estero, Mario Pergolini dio a entender que los candidatos no se salieron del guión y que no hubo sorpresas ni posturas sinceras de parte de ninguno.

“A mí me parece que vimos el debate del deber ser”, indicó Mario en el programa de El Trece, y comparó el encuentro con los duros cruces que se dan en ciclos como A dos voces, por ejemplo. Pergolini señaló con ironía la impostación de los candidatos, a quienes los notó tan correctos como falsos.

“No somos Massa diciendo ‘creí que nunca me ibas a preguntar’, ‘Schiaretti, ¿qué opina de...?’”, señaló Mario, y resumió lo que fue la instancia democrática: “Me parece que vimos una linda puesta en escena, que es lo que se pide, que lo tenemos que poner por ley y vimos un montón de gente diciendo ‘yo puedo ser normal, yo puedo ser presidenciable’”.

En ese sentido, Mario destacó la compostura del candidato de La Libertad Avanza: “Vimos a Milei diciendo ‘yo no estoy tan loco’. Rivotril, Alplax, lo que haya tomado, no importa. Milei no se comportó como un loco, que era lo que todos queríamos ver. Estuvimos toda la semana apostando a ver quién lo hacía saltar, decíamos que le iban a nombrar a los perros. Parecía fácil, pero no fue tan sencillo”.

La postura de Mario Pergolini sobre el primer debate presidencial

“Cuando uno se fija en las palabras que se han utilizado, como ellos no hablaron del tema, la gente tampoco habló de corrupción, no habló sobre educación, ni sobre derechos humanos”, agregó. Y analizó: “Vimos una linda puesta en escena de un montón de personas que demostraron que no están tan psicóticos para ser presidentes de la nación”.

Cabe destacar que aún queda al menos una instancia en la que los candidatos Sergio Massa, Myriam Bregman, Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti se encontrarán a debatir: el domingo 8 de octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.