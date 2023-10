De qué trabaja Elena, la exitosa hija de María Laura Santillán

Si bien es habitual ver a María Laura Santillán muy seria hablando de los temas de la actualidad del país, que en su mayoría son sensibles y muy preocupantes, en sus redes sociales suele mostrarse distendida y muy familiera.



La reconocida periodista y conductora comparte asiduamente fotos con sus hijas, Josefina y Elena, que llegaron al mundo fruto de su relación con el productor de Noticias de Artear, Carlos D’Elía.



Josefina, la mayor de las hijas de María Laura Santillán, se encuentra desde hace ya algunos años radicada en España. En tanto que Elena, la menor, sigue viviendo con su madre y es con quien más se muestra en las redes sociales.

María Laura Santillán y su hija Elena. Foto: @marialaurasantillan.



En más de una oportunidad, la periodista contó que Elena es muy compañera con ella y que a su corta edad es muy común que le enseñe muchas cosas, vinculadas a ciertos modismos actuales y a cuestiones a las que debe aggiornarse, según ella.



“Sí, soy la mamá. Mi hija más chica me tiene totalmente muerta, de una manera muy importante. Estoy muerta de amor por ella. Amo lo babosa que soy. Me dice muchas veces: ‘¿Qué hace, señora?’, ‘¿qué dice, señora?’. Me hace bullying todo el tiempo, pero nos divertimos”, expresó María Laura Santillán hace un tiempo en LAM.



En cuanto a Elena, tomó notoriedad y mucha repercusión cuando se conoció que, al terminar la secundaria, decidió dedicarse a la música. En ese marco, en agosto de este año lanzó su primera canción, llamada “Shape Me”. “Sale mi primer single, ‘Shape Me’. Un poco nerviosa, pero con ganas de compartirlo”, escribió Elena D’Elía en Instagram.

Elena, la hija menor de María Laura Santillán.



“Shape Me ya salió y está disponible en todas las plataformas. Escribí y produje Shape Me para una clase de songwriting. Sólo intenté hacer una canción divertida y terminó siendo el primer lanzamiento me hice sola”, explicó la hija de la María Laura Santillán.



Por su parte, la periodista, muy orgullosa del progreso de su hija menor, compartió en su cuenta de Instagram el lanzamiento de la canción. “Les presento a mi pequeña que hace música”, comentó.