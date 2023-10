Cuánto rating midió Got Talent compitiendo con el debate electoral

Fueron varios los canales de aire y de noticias de cable que emitieron este domingo el primer debate electoral. El mismo, logró un impactante rating en la pantalla chica, superando a las demás propuestas televisivas: hizo 45 puntos de rating.

Mientras que Eltrece fue el canal de aire más elegido para el debate electoral, rozando los 6 puntos de rating; TN logró 6,1 puntos de rating.

Myriam Bregman se volvió tendencia en las redes sociales por sus respuestas en el debate presidencial.

Telefe siguió apostando por su contenido y transmitió en la noche de este domingo Pasapalabra, especial famosos y Got Talent. El programa conducido por Iván de Pineda logró un rating de 5,9 puntos. Pero la sorpresa fue el concurso de talentos, que alcanzó una de las cifras más bajas desde su comienzo a mediados de agosto.

El ciclo conducido por Lizy Tagliani, y que tiene como jurado a Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos; se tuvo que conformar con 8,4 puntos de rating. Si bien, actualmente, no es un mal número en la televisión argentina, el concurso de talentos, la mayoría de las veces, consigue más de 12 puntos de rating. No obstante, Got Talent logró de nuevo ser uno de los programas más vistos, a pesar de esta caída en su número.

El jurado apretó nuevamente el botón dorado este domingo. Créditos: captura de pantalla Youtube Got Talent.

El pasado martes 26 de septiembre, Emir Abdul se ausentó de Got Talent por un grave problema de salud y Lizy Tagliani fue quien ocupó su lugar en el certamen. La presencia de la humorista en el jurado le valió al programa de Telefe alrededor de 15 puntos.

Por otro lado, Periodismo Para Todos consiguió este domingo 6,4 puntos de rating.