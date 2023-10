Según el rating de los candidatos en el programa de Mirtha Legrand, quién ganaría las elecciones

En los últimos fines de semana, por el programa de Mirtha Legrand pasaron los candidatos con mayores chances de imponerse en las urnas en las elecciones presidenciales de Argentina de 2023. Si bien no hay nada garantizado en materia de resultados para este domingo, el rating de los líderes de los partidos más convocantes podría dar una señal sobre lo que pasaría en las urnas.

El primero en desfilar por la mesa de Mirtha Legrand fue Javier Milei, en su primera aparición en televisión con su novia, la imitadora Fátima Florez. El referente de La libertad Avanza colaboró con los 11.2 puntos de rating que obtuvo la diva, aunque también hay que decir que tal medición estuvo motorizada por el gran despliegue promocional que tuvo el regreso de la legendaria conductora a la pantalla chica. Por otro lado, más allá de la performance que podría alcanzar al autoproclamado libertario en las elecciones presidenciales de Argentina de 2023, está claro que unos cuantos televidentes habrán seguido la emisión de su paso por La noche de Mirtha (El Trece), impulsados por esa mezcla de morbo y curiosidad que genera el advenedizo personaje de la escena política.

Mirtha Legrand junto a Javier Milei y Fátima Florez. Foto: Instagram @mirthalegrand.

En el segundo sábado de la nueva temporada de Mirtha Legrand en la pantalla chica, Patricia Bullrich estuvo en el ciclo junto Carlos Melconian y los periodistas Diego Sehinkman y Jonatan Viale. En esta ocasión, el promedio fue de 7.2 puntos de rating, marca que no le alcanzó a la diva para volver a superar a su mayor rival, PH: Podemos Hablar (Telefe), logro que sí había conquistado con Milei en su mesa. Aunque la diva cumplió con la expectativa de preguntarle al economista por el polémico audio que circuló profusamente en las redes sociales.

El hecho de que tanto Patricia Bullrich como Sergio Massa hayan sido convocados por el ciclo de Mirtha Legrand durante un fin de semana largo, justifica en parte su menor encendido en materia de rating respecto al de Javier Milei, ya que unos cuantos argentinos optaron por hacer algún viaje o escapada.

Mirtha Legrand junto a Patricia Bullrich, Carlos Melconian, Jonatan Viale y Diego Sehinkman. Foto: Instagram @mirthalegrand.

Por último, Sergio Massa estuvo en una edición especial de La noche de Mirtha que salió al aire el domingo, y su promedio de rating fue de 6.2 puntos de rating. Entre otras cosas, el actual ministro de Economía se vio perjudicado por el hecho de que la emisión a la que asistió se hizo en un día que no es habitual para el ciclo de la diva, y que contó con un caudal de promoción inferior al de las mesas anteriores. Por otro lado, las presencias de Malena Galmerini, Moria Casán y María Julia Oliván no terminaron de darle al envío un plus en materia de mediciones, y así fue como el referente del oficialismo quedó en tercer lugar detrás de Milei y Bullrich en materia de mediciones en el espacio que Legrand le dedicó a las elecciones presidenciales de Argentina de 2023.

Mirtha Legrand junto a Sergio Massa, Malena Galmerini, Moria Casán y María Julia Oliván. Foto: Instagram @mirthalegrand.

En cuanto a la performance de la anfitriona de las cenas, más allá de que algunos consideraron que estuvo demasiado moderada con los tres candidatos, lo cierto es que fiel a su estilo, Mirtha dejó algunas perlitas que fueron desde el tildar de "raros" al binomio de Milei y Florez, a no mostrarse del todo convencida con el argumento de Melconian sobre el mentado audio; hasta preguntarle sin filtro a Massa y Galmerini si son los dueños de Tigre.