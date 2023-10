Qué es de la vida de Gamuza, de Cebollitas

Si bien hoy tiene 32 años y su momento de fama pasó hace más de dos décadas, Brian Caruso sigue estando muy presente en la memoria de una generación, la que lo recuerda hasta el día de hoy como Gamuza, de Cebollitas.



A pesar de tener una vida completamente alejada de los medios, Brian Caruso no terminó de cerrarle la puerta al mundo artístico: se dedica a la escritura y dirección de proyectos independientes.



“Estudié dirección de cine hace un par de años y me recibí de eso. Me gusta mucho lo artístico y nunca me desvinculé de esto. Hago cosas que me gustan. Ahora estoy digitalizando con un amigo mucho material viejo de video y con eso vamos a hacer un documental de Cebollitas”, contó hace un tiempo Gamuza, de Cebollitas.

“Descubrí que tenía mucho material de giras, de teatro y las últimas grabaciones. Tenemos como 50 horas de videos y me gustaría armarlo. Muchos me quieren producir y me preguntan si quiero hacer la segunda parte, pero siempre digo lo mismo: la segunda parte no funciona”, agregó en diálogo con Diario Show.



Sobre cómo impactó la fama en su vida en aquel momento, Brian Caruso recordó: “En esa época era bastante conocido y era difícil salir a la calle e ir al colegio, pero uno después se acostumbra porque el nivel de vida de una persona cambia de un día para el otro, pasé de ser un chico común a uno hiper conocido. Siempre lo tomé con mucho cariño y como una experiencia inolvidable. Me encantó haber vivido esa época, no cambiaría nada”.



En esa misma línea, agregó: “Todavía me reconocen en la calle por mi papel de Gamuza. Mi cara nunca cambió. Hay mucha gente que me llama por mi nombre y otros todavía me dicen Gamuza. Hoy que la gente me siga recordando por mi personaje, quiere decir que las cosas las hice bien. Me gané un Martín Fierro por eso. Así que si me llaman así no me molesta para nada”.

No obstante, a pesar de que pudiera parecer difícil que vuelva a protagonizar una ficción, asegura que no le cierra la puerta a esa posibilidad. “Soy una persona que me está dispuesta a barajar oportunidades. Si me gusta lo que ofrecen y me siento cómodo haciéndolo. Lo hago sin dudas. Hace unos meses recibí una propuesta en Flow y lo rechacé. Cuando un actor no se siente cómodo se nota y la gente lo nota. Esa es la realidad”, confesó quien fuera Gamuza en Cebollitas.



Por último, Brian Caruso reconoció que sigue en contacto con muchos de sus ex compañeros de elenco. “Nos hablamos bastante. No con todos porque del elenco original, que éramos 25 chicos, hay muchos que se desvincularon y es muy difícil ubicarlos. Hay muchos también que no quieren saber nada”, cerró.

