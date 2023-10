El doloroso mensaje de Luli Fernández: "Luchaste como una..."

Por estas horas, Luli Fernández está pasando por un durísimo momento, el cual decidió describir en su cuenta de Instagram con un doloroso mensaje. Y es que tuvo que despedir a su perrita Indiana, que murió a los 13 años.



Sin duda, el dolor por la partida de una mascota es algo que sólo puede entender alguien que lo siente de la misma manera. Así fue como Luli Fernández expresó todo el dolor que siente una persona cuando toca decirle adiós a un ser amado.

El doloroso posteo de Luli Fernández para su perrita Indiana.



“Hoy te despido, mi negra linda. Lo dimos todo y más. Luchaste como una campeona y gracias a tu pelea pudiste quedarte con nosotros disfrutándonos varios meses más de lo esperado”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram.



“Viajaste varias veces a la casita del mar, que tanto disfrutabas, y gozaste como merecías hasta el último minuto”, agregó la panelista de Socios del Espectáculo al compartir unas fotos de ella siendo feliz con su perrita Indiana.



Asimismo, Luli Fernández puso en palabras la dolorosa decisión que tuvo que tomar cuando ya no había nada más para hacer por su fiel compañera. “Tu cuerpito no daba más y mi mayor compromiso con vos era que no iba a dejar que sufrieras ni un minuto. Con todo el dolor de mi alma, cumplí mi palabra y te abracé fuerte como lo hice a lo largo de estos 13 años”, expresó, con un profundo dolor”, expresó.

Luli Fernández despidió a su perrita con un doloroso posteo en Instagram. Foto: @lulifernandezok.



“Fueron meses de muchos tratamiento y médicos, pero juntas lo batallamos y, como le dije a una amiga un día, estoy segura que vos hubieras hecho lo mismo por mí y más”, añadió Luli Fernández.



“Tu amor incondicional, tu lealtad, tu fortaleza y tu compañía fueron mi mejor regalo. Me siento bendecida. Ya nos volveremos a encontrar. Hasta siempre, mi Indiana amada. Te amo con toda mi alma”, concluyó la panelista.