El descargo del hijo de Flor Peña por las críticas por festejar sus 15 años

Una gran polémica se generó luego de que Juan Otero, el hijo de Florencia Peña y el músico Mariano Otero, decidiera festejar sus 15 años, algo que es habitual en las mujeres. Ahora, el adolescente salió a responder a esos cuestionamientos.



“Queríamos imponer algo y al principio quería un viaje, y después hablando con mi mamá, dijimos: ‘A mí, que no me importa nada, no me molestaría hacerlo. ¿Por qué no lo haría? Y me quedé con la fiesta”, comentó en su visita a Intrusos.



Luego de la palabra de Juan Otero, Flor de la V, la conductora del programa, salió a bancar al hijo de Florencia Peña. “Uno dice festejan las de 15, pero, ¿por qué los varones no pueden hacer gran fiesta de 15 y celebrar ese momento?”, planteó.



“Yo no miro mucho las críticas. Si cuando me reconocen en la calle me dicen: ‘Qué bueno que vas a hacer una fiesta de 15’. Después, gente adulta me felicita por Instagram, gente a la que por ahí nunca se le pasó por la cabeza algo así”, sostuvo Juan Otero.



Sobre su vínculo muy fuerte con su madre, Florencia Peña, el adolescente contó cuáles son los aspectos que más lo acercan a ella y anticipó cómo será su fiesta de 15 años, que aseguró que nunca estuvo en duda desde que surgió la idea.

Florencia Peña y su hijo Juan.



“Con mi mamá tenemos una relación muy linda, compartimos mucho el arte, miramos cosas juntos. La fiesta siento que no es sólo mía, sino también poder compartir con ella un momento, vamos a bailar y a cantar juntos. Me voy a poner un traje verde”, expresó Juan Otero.



“Primero lo hablé con mi mamá y después con mi papá, porque con mi papá no me iba a juzgar, pero tampoco le iba a cambiar tanto. Con mamá nos unimos más”, concluyó el hijo de Florencia Peña.