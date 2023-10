Tras el paso de Javier Milei y Fátima Florez por lo de Mirtha Legrand, un experto aportó su letal sentencia sobre la relación

El paso de Javier Milei y Fátima Florez por el programa de Mirtha Legrand fue muy rendidor en materia de rating y especulaciones sobre la relación entre el candidato presidencial y la imitadora. En este sentido, un experto en comunicación no verbal analizó los gestos de los invitados y aportó su letal sentencia sobre la relación.

En diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima (Magazine), el especialista Hugo Lescano deslizó sin rodeos sobre la relación entre Javier Milei y Fátima Florez: “Te voy a tirar una bomba. Milei y Fátima, y lo digo no porque me parece, sino con la base científica del lenguaje corporal, no son pareja”.

Mirtha Legrand junto a Javier Milei y Fátima Florez. Foto: Instagram @mirthalegrand.

Luego, el especialista que observó detalladamente el comportamiento del político y la artista en el ciclo de Mirtha Legrand agregó: “¿Qué es lo que pasa con ellos? El comportamiento corporal de Fátima y de Milei, es un comportamiento de actuación y no tienen empatía afectiva”.

Tras la consulta de Barbieri sobre si los gestos románticos entre Milei y Florez en la mesa de Legrand fueron una actuación, Lescano arremetió: “Para que no queden dudas, se los voy a decir con todas las letras. El noviazgo de Milei y Fátima es una mentira. No hay nada de ello. Me hago cargo yo”.

Acto seguido, cuando en Mañanísima compartieron un momento en que Fátima Florez se acercó y besó a Javier Milei en el ciclo de Mirtha Legrand, Hugo Lescano explicó: “Vean la mano de Fátima y no solamente ahí, porque esto es una foto, pero si ustedes ven el video, van a ver que Fátima no lo toca a Milei y hace un gesto totalmente inconsciente de separación. Es una mano de stop. Como: ‘Está bien que tenemos que disimular, pero tampoco te pases’. Y eso es inconsciente. Lo hace sin querer”.

Finalmente, sobre la forma en que Milei abrazó a Florez, el especialista analizó: “En una pareja donde tienen onda, y más en un romance que recién comienza, la mano estaría sobre la cadera. Así la abrazo a mi tía Pocha. Él tiene una mano de ‘cuidado’. Él en las manos tiene un dispositivo. Si es tu novia, guardás las cosas en el bolsillo y tocás todo lo que podés”.