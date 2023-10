Revelan escandalosos detalles de la división de bienes entre Fátima Florez y Norberto Marcos

Ángel de Brito se metió de lleno en la escandalosa división de bienes que protagonizan en la Justicia Fátima Florez y Norberto Marcos. El conductor de LAM (América) tuvo acceso a datos de fuentes muy cercanas al ex matrimonio y contó todo.

"Hubo una audiencia de mediación entre las dos partes para dividir el patrimonio, lo que había. El tema es ¿qué había? y qué no aparece. Norberto pide el 50 por ciento de todo lo facturado mientras estuvieron juntos: toda la temporada de teatro, contratos televisivos, publicidades, eventos privados, todo eso lo administraba él, o sea él sabe cuánto dinero se cobró en cada una de esas situaciones, él lo sabe", comenzó detallando.

"Ahora Fátima desconoce los detalles, porque no manejaba nada. Me contaba hoy que ni la luz pagaba, como las grandes estrellas no tocaba el dinero. Se encargaba él, confiaba, era su pareja", agregó Ángel.

Norberto Marcos y Fátima Florez.

Luego, contó datos sobre cómo era el vínculo del matrimonio en el último tiempo. "Venían ya a los tiros hacía un tiempo, pero ya no era solo lo laboral sino también lo personal. Él le decía todo que no, le digitaba todo lo que tenía que hacer".

Por su parte, el conductor sumó datos sobre las tres propiedades en disputa. "Uno en el que vive Fátima actualmente de apróximadamente de 800 mil dólares. Eso es fácil de dividir, porque se tasa en una inmobiliria, y es 50 y 50. Este departamento donde vive Fátima está a nombre de ella. Estos son los únicos bienes materiales que tienen, después es todo guita", explicó.

"Fátima no sabe el paradero de cierto dinero. Se reclama la facturación de todos estos años compartidos. Ana Rosenfeld (la abogada de la actriz), que es especialista en todo esto, va a pedirle una rendición de cuentas a la empresa que tenía contratada Fátima y a todos lo que gastaron en nombre de esa SRL", sumó Ángel.