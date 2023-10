La contundente carta que le escribió Alejandro Lerner al futuro presidente: "Estamos cansados"

Este domingo 22 de octubre serán las elecciones presidenciales en nuestro país. Una fecha clave donde se definirán a las nuevas autoridades que gobernarán por los próximos cuatro años. En este importante contexto, Alejandro Lerner sorprendió en sus redes sociales al compartir una fuerte carta dirigida a la persona que guiará los destinos de la Argentina.

"Tenía ganas de comunicarme con usted antes que se encuentre envuelto o envuelta en las responsabilidades, los compromisos, las presiones, los quilombos y todo el poder que va a tener cuando usted finalmente se siente en el sillón presidencial", comenzó expresando.

"No le voy a pedir que cumpla con todas sus promesas: ya hemos visto que no hay nada más frágil que una promesa que se pierde entre los remolinos de las campañas", agregó.

"Esta vuelta le pido que no se olvide de los jubilados, ellos tienen menos tiempo para seguir esperando y hasta ahora siempre los han cagado. Que el trabajo de una vida entera se les reconozca a través del esfuerzo de todos los ciudadanos que pagamos impuestos para que regresen a la gente y que no sean devorados por la infinita avidez del estado. Que vuelvan a la gente, tan simple como eso", expresó sobre los adultos mayores.

Además, el Lerner pidió por "los niños, los jóvenes, los maestros, los médicos y los desafortunados" y remarcó la necesidad de un mandatario con "capacidad, decencia, entusiasmo y compromiso".

"Estamos cansados de que nos digan que cuando asumieron no sabían que las cosas ‘estaban tan mal’ y por eso no pudieron corregir el rumbo y volvemos al pasado", disparó y le sugirió al próximo presidente que busque "profesionales, valores, y fortaleza moral. No tenemos más tiempo para ladrones avivados, machos pistola e intermediarios".

"No se olvide de que la torta no es suya, aunque sea suculenta. Es que si todos muerden, no alcanza para sacar nuestro país adelante", expresó para finalizar.