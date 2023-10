La confesión de Jimena Barón sobre el aterrador momento que vivió en un avión: "Entré en pánico"

Jimena Barón se tomó unos días de descanso en Búzios, Brasil, junto a su familia. La actriz compartió con sus seguidores de Instagram (@Jmena) las postales de su viaje por el país vecino y sus experiencias como turista.

Después de diez días de puro disfrute, la cantante volvió este martes por la mañana a Argentina y lo anunció en sus historias de Instagram. Pero su regreso a nuestro país no fue de lo mejor.

La actriz en Búzios, Brasil. Créditos: Instagram Jmena.

La intérprete de La Cobra hizo una confesión en la red social de fotografía sobre la experiencia aterradora en el avión en el que viajaba. "Hoy si que Momo (su hijo) tenía colegio, pero al parecer no fue porque el vuelo de ayer fue bravo. Hubo tormenta, duró casi 1 hora más porque tuvimos que esquivarla, yo entré en pánico, tomé esa pastilla que te relaja, comenzó diciendo la artista.

Y agregó: "Hice negocios con Dios tipo 'si no me muero tal cosa'. No me morí. Ahora tengo que cumplir. Sigo medio dopada y Momo se ve que no fue al colegio porque tenía que despertarlo y ocuparme, pero que no fue posible en mi estado".

El relato de la cantante. Créditos: captura de pantalla Instagram Jmena.

Después de esa primera historia relatando ese episodio, continuó contando lo que sucedió en la nave: "En este estado iba pensando 'qué prefiero ¿seguir acá con tormenta o que me muerda un tiburón?' Y le cedí un dedo de la mano al supuesto tiburón si el avión dejaba de sacudirse con los rayos de fondo. Y así mil juegos mentales de persona en pánico dopada".

Asimismo, Jimena Barón le contó a sus seguidores que continuaba dopada y que por esta razón no iba a ir al gimnasio. "No es normal viajar en avión, chicos. Normalizamos algo que no es normal, valga la redundancia", concluyó la cantante.