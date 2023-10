El llanto desconsolado de Sofía Jujuy Jiménez a 4 meses de su escandalosa separación

Sofía Jujuy Jiménez no está atravesando el mejor de los momentos desde lo personal luego de una separación escandalosa, a raíz de un hecho de infidelidad de su pareja, que la expuso en los medios y que, sin dudas, continúa causando dolor.

Cabe recordar que hace alrededor de cuatro meses la modelo, y actriz, quedó expuesta tras las imágenes que se filtraron y que dieron cuenta del engaño de su entonces novio, Bautista Bello con otra mujer en Brasil.

En esta oportunidad, los estudios de PH: Podemos Hablar fueron testigos del difícil recuerdo a partir de la sección de la fuente, donde los protagonistas abren y exponen lo más profundo de su intimidad .

Andy Kusnetzoff propuso: “Lo que vamos a hacer es conectar con el agua. Si quieren, pueden decir que les gustaría que se lleve el agua, algo que se quieran sacar de encima, o que les gustaría que le devuelva el agua”.

Con la consigna y un dolor evidente materializado en sus ojos al borde de las lágrimas, Jujuy Jiménez no dudó: “Me encantaría que me devuelve las ganas de creer en el amor y volver a confiar.Yo creo, me encanta creer, soy una fiel seguidora del amor, pero estoy media desilusionada de eso. Así que ojalá”.

Una característica del ciclo de Telefe es la emotividad y sin dudas el momento estuvo cargado de sentimientos. “Ay que bol… me siento re tarada. Voy a odiar este momento, pero es que quiero tener confianza. No pongan esto al aire, pero gracias por este abrazo”, cerró emocionada Jujuy en medio de un conmovedor abrazo con Sol Pérez.

La modelo continúa en un momento de sanación luego del paso en falso. Justamente en diálogo con Fer Dente, en Noche Al Dente había confesado haber sido infiel alguna vez: “Alguna vez lo hice y me sentí tan mal que no lo volví a hacer nunca más”.

“Me dio culpa. Para eso prefiero no estar de novia si me pasa eso. Yo creo en la monogamia, o por lo menos tengo ganas de creer. No me animo tanto al poliamor”, definió Jujuy Jimenez, marcada por una infidelidad que todavía duele.