El joven participante de Got Talent que enterneció a todos y se ganó el botón dorado de Florencia Peña

Talentos de todo tipo y de todas las edades han pasado por Got Talent desde mediados de agosto. Ahora, el programa se encuentra en los cuartos de final donde se eligen a los participantes que pasarán a la próxima etapa del concurso.

Uno de los participantes que más asombró y enterneció al jurado fue Aythan Valentín Arias, un niño de 4 años que mostró su habilidad tocando el timbal y que pudo pasar a los cuartos de final. Este martes, el joven se subió de nuevo al escenario del programa de Telefe y conquistó a todos.

El participante tocó el timbal como un profesional y se llevó todos los aplasusos. Créditos: captura de pantalla Youtube Got Talent.

Aythan interpretó Volveré de Diego Verdaguer y causó el mismo efecto en el jurado que la vez anterior. Cuando finalizó, el público ovacionó al pequeño y Lizy Tagliani le dio la posibilidad de elegir a algún integrante del jurado para que le de su devolución. Arias escogió a Abel Pintos y el músico lo elogió diciéndole que "es un capo", a lo que el niño le respondió que "sí lo es".

Mirá la performance de Aythan Valentín Arias en Got Talent

Otro momento que nos dejó Aythan fue cuando le contó a los presentes que las zapatillas que tenía puestas se las había regalado un vecino. Florencia Peña, llena de intriga, invitó a la madre del participante al escenario y le consultó si era cierto lo que decía su hijo, y la progenitora le dijo que sí, que se las había regalado el vecino. "¡Se las regalaron, de verdad! Si yo no miento, decile a Florencia", le dijo Lizy Tagliani al niño, pero Arias le respondió a Peña de una manera muy diferente: "Pero yo voy a ser el novio de Florencia Peña".

Luego de eso, el participante continuó elogiando a la actriz diciéndole "hermosa" y allí la actriz se dio cuenta que el niño se merecía el botón dorado. "Para mí, no hay manera de que no sea botón dorado, porque sos el único acá que me dijo que soy hermosa". Las bromas siguieron y, finalmente, Florencia Peña apretó el importante botón de Got Talent.

De esta manera, el niño se volvió finalista del programa y festejó este triunfo bailando guaracha junto a la conductora.