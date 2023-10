Mandan al frente a Denise Dumas con una dura denuncia pública

Este martes, una dura denuncia pública contra Denise Dumas se viralizó en las redes sociales luego de que una emprendedora le hiciera un filoso reclamo a la conductora por un canje que habría incumplido.

La vendedora en cuestión, que se identificó como Débora, le envió una serie de mensajes a Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), remarcando su descontento con Denise Dumas, situación que tuvo eco durante algunas horas en las redes sociales.

Denise Dumas quedó en el ojo de la tormenta por una denuncia pública. Foto: Captura TV.

“El domingo 1 de octubre pasó Denise Dumas con Campi y su hija Francesca. Yo estaba en mi stand de Plaza Serrano donde vendo las carteras que fabrico. Generalmente cuando viene algún famoso se copa haciendo alguna historia o arrobando”, comenzó la emprendedora.

Luego, la mujer contó que la hija de Denise Dumas se entusiasmó con una cartera de $4500, pero la conductora ni amagó a comprarla. "Como la nena insistía le dije a Denise ‘si me hacés una historia o me arrobas llevatela’. Le cambió la cara y se puso a sacarle fotos con su celular a su hija pero todas todas fotos con su celular a su hija, todas fotos feas, movidas y a mí eso no me suma porque la figura es ella", señaló la emprendedora.

Decepcionada porque Denise Dumas no posó con la cartera para promocionarla en sus redes sociales, la denunciante agregó: "Después de la foto, me dice, sin onda ni ganas, 'cuando llego a casa, la subo' y nunca la subió".

Por otro lado, Juan Etchegoyen compartió un audio de Débora en el que disparó contra Denise Dumas argumentando: “A la feria van siempre famosos, y como soy emprendedora, vivo de esto y me sirve, entonces cuando les gusta algo a los famosos les doy mis productos a cambio de una storie en redes sociales, si no quería hacer la storie, no había obligación”.

Finalmente, la emprendedora que apeló a hacer esta denuncia pública en las redes sociales, arremetió contra Denise Dumas remarcando: "Tal la mala onda que tenía (Denise Dumas) que le digo a la nena 'vení que te pongo una bolsita' y salió corriendo. Nadie la obligó, no querés comprarle a la nena, listo. Igual te digo, a ningún famoso más".