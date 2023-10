Facundo Arana recordó el rol clave que Betiana Blum tuvo en su momento más difícil

Si en la vida de Facundo Arana hubo una suerte de “hada madrina”, ella fue Betiana Blum. Porque con su cariñosa atención y la generosa mano que le brindó en un momento clave, la actriz lo impulsó a desarrollarse actoralmente.

Así lo contó Facundo Arana, muy emocionado, en su paso por el programa de Tomás Dente Entre nos (Net TV), tras escuchar el mensaje que le había dejado Betiana Blum. “Facundo, sabés que te amo…tu cerebro, tu carrera artística, tu familia hermosa que has creado, esos animales divinos que tenés, esa vida sana hermosa e inspiradora, te amo con todo mi corazón”, le dijo la artista, que conoce a Arana desde mucho antes de que se hiciera famoso.

Facundo Arana se emocionó con el mensaje de Betiana Blum en Entre nos. Captura TV.

Es que, por esas vueltas de la vida, la actriz se cruzó en el camino de Facundo mientras él luchaba contra la enfermedad que le diagnosticaron en su adolescencia. Aquel primer encuentro, en su casa, el actor de Padre coraje no se lo olvida más. “Había pasado una cosa muy loca…yo estaba con un linfoma, en un momento bastante delicado”, señaló.

“Estaba en el taller donde mi mamá le daba masajes a Betiana, ella llega a atenderse, y le pregunta: ¿Quién está detrás de la puerta?’ Detrás de la puerta del estudio en el que mi tío pintaba (él era pintor), yo estaba dibujando”, relató.

Arana y Betiana Blum en una entrega de premios, años atras.

Intrigada, la actriz le indicó a la mamá de Facundo que quería conocerlo. “No todo el mundo quiere abrir esa puerta y Betiana abrió esa puerta, y yo estaba del otro lado, cuando la veo aparecer, yo me sorprendo”, rememoró, conmovido.

No era un momento fácil para él, debilitado por el tratamiento contra el linfoma de Hodgkin. Además, Arana se recuerda como un adolescente muy tímido que “no miraba a los ojos” y que se avergonzaba de todo. “‘Me dice tu mamá que estudias teatro’”, le dijo entonces Blum.

Betiana Bum y Mario Guerci en una escena de Coqueluque, actualmente en cartel. Instagram Betiana Bum.

“El año anterior yo había parado de estudiar y Betiana me dice: ‘Quiero que vengas a estudiar conmigo’”. En cuanto la salud se lo permitió, Arana se presentó en sus clases. Y un tiempo después, su maestra nuevamente lo impulsó, completamente confiada en sus capacidades.

La gran oportunidad que le cambió la vida a Facundo Arana

“Año 1993, febrero, me llama Betiana y me dice: ‘Canal 13 está buscando actores, bailarines, cantantes y músicos. Estás preparado ¡Andá y presentáte!´ y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Era la primera vez que me iba a presentar en un casting, no lo había hecho nunca”, contó.

Así, luego de meses el saxo en el subte, Arana quedó adentro de Canto Rodado, la tira de El Trece que fue su primera experiencia en pantalla. “El autor vivía justo arriba donde yo tocaba el subte y él me había visto y bueno… La magia que tiene el arte que si lo querés explicar, es como querer todo el tiempo atrapar a un colibrí, no se puede, y ocurrió esa magia cuya chispa prendió Betiana en su modo hada”, cerró.