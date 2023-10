El duro momento familiar que atraviesa Luis Ventura: "La lloro"

Luis Ventura transita por un doloroso momento familiar. Fue el propio periodista quien informó en sus redes sociales el fallecimiento de Elena, la madre de su ex pareja Fabiana Liuzzi y abuela de su hijo Antonito.

"Se marchó una mujer enorme... Doña Elena Liuzzi, la abuela de mi hijo Antoñito... Que Dios la acompañe... una gran pérdida... la lloro", expresó Ventura desde su cuenta de Instagram junto a una imagen de la mujer junto a su nieto.

Como era de esperarse, el posteo de Luis se colmó de cientos de mensajes de apoyo en este duro momento.

Recordemos que a finales de agosto, Ventura fue internado en la Clínica Trinidad de Quilmes, para hacerse unos estudios de rutina y, según él mismo explicó algunos no salieron bien.

En A la Tarde (América), revelaron los últimos detalles sobre la salud de Ventura. "Tendrá que someterse a una dieta estricta. Además, se vienen dos operaciones por delante. Una será próximamente y la otra a fin de año", expresaron desde el ciclo que lo tiene como panelista.

Luego, pusieron al aire al propio Ventura para que cuente detalles sobre su salud. "Gracias por la preocupación. Primero quiero aclarar que yo no hago un show de mi salud. Yo como cada año me hago los controles. Sabía que el sobrepeso y la glucemia me podían traer problemas", comenzó expresando el periodista.

"Mi doctor no sabe cómo hago para seguir caminando. Tengo destrozada la cadera. Es una operación que debería haberme realizado hace rato. Cualquier persona estaría en muletas", agregó para finalizar.