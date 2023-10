Bailando 2023: Duro golpe para Marcelo Tinelli en cuestión de rating

El Bailando 2023 está atravesando uno de los momentos más duros en materia de rating. El programa conducido por Marcelo Tinelli no está rindiendo de la manera deseada y, en estos últimos días, le ha sido bastante difícil ingresar a la lista de los cinco programas más vistos del día.

El certamen de baile viene en picada y no está superando los 10 puntos de rating como lo hace Telefe cada noche con Got Talent. Cuando el programa comenzó el 4 de septiembre, el Bailando 2023 rozó los 15 puntos, pero con el paso de los días esta cifra no se pudo mantener y, hoy en día, hace prácticamente la mitad de ese número... o menos.

Fernanda Sosa estuvo presente en la pista de baile este lunes. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

Este lunes, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli llegó a los 5,7 puntos de rating, una de las marcas más bajas hechas por el concurso de baile. Por lo menos, si fue lo más visto en América TV.

Y como es habitual, Got Talent fue el programa más elegido de la jornada con 12,8 puntos de rating. La novela turca Traicionada también sigue conquistando la pantalla chica y alcanzó los 9,9 puntos; mientras que Telefe Noticias consiguió 8,1 puntos.

Telefe se gana, la mayoría de las noches, el primer puesto con Got Talent. Créditos: captura de pantalla Youtube Got Talent.

Los últimos dos lugares en el top de los cinco programas más vistos fueron para Telenoche con 7,6 puntos de rating y Los 8 Escalones del Millón con 7,4 puntos.

De esta manera, Telefe y Eltrece fueron los canales más escogidos por los televidentes este lunes.