Marcelo Polino reveló que le contó Paula Chaves de la China Suárez

Sucede que el periodista se corrió por un momento de los temas de actualidad para sacar a la luz un dato desconocido e inédito sobre aquel escándalo que sacudió por completo al mundo del espectáculo. “A mí Paula Chaves me salvó de un quilombo tremendo”, confesó.

“Cuando fue el tema de Wanda Nara y la China Suárez, yo venía muy pegoteado con Eugenia porque me había contado lo del divorcio de Benjamín Vicuña y todo eso. Entonces, cuando salió lo de Icardi, salí con los tapones de punta a defenderla, sin haber hablado con ella”, contó Marcelo Polino.



Según la revelación del periodista, la esposa de Pedro Alfondo evitó que él se jugara todo defendiendo a La China Suárez, quien terminó quedando como la mala de la película en esta historia.



“Ahí fue cuando Paula me dijo que no me metiera, que ella sabía por qué me lo decía”, agregó Marcelo Polino en su relato. Más tarde, el tiempo le daría la razón a Paula Chaves, a quien el periodista le está muy agradecido.

“La verdad es que yo confié en ese consejo. Y la verdad es que me salvó, porque sino hubiera seguido inmolándome por algo que, en definitiva, había sido verdad. O casi verdad todo lo que se había contado”, añadió Marcelo Polino.



“Así que a Paula Chaves yo le debo una, porque estuvo muy bien conmigo. A mí me gusta que venga al jurado porque es picante. Ojalá vaya Zaira Nara al streaming para que se crucen”, cerró el periodista.