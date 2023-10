La serie mexicana de drama y misterio que conquista Netflix

Netflix continúa sorprendiendo a sus espectadores con cada una de sus nuevas propuestas. De hecho, la plataforma de streaming ha estrenado varias películas y series en este mes que se están destacando demasiado, como La caída de la casa Usher (The Fall of the House of Usher, título original) que está siendo un éxito.

Pero, actualmente, la serie que nadie se está perdiendo y que ocupa el segundo puesto de las series más populares, es Pacto de silencio. Esta propuesta mexicana arribó a Netflix el pasado miércoles 11 de octubre y mezcla el drama con el misterio.

El póster de la serie. Créditos: Twitter @KikaEdgar.

Con sólo leer la sinopsis de Netflix, uno entiende porqué la serie está siendo tan elegida por el público: "Cuatro amigas intimas juran que nunca revelarán quién dio a luz a la bebé a la que abandonaron. Veinticinco años después, la pequeña ha crecido... y quiere vengarse."

Mirá el tráiler de Pacto de silencio

Esta propuesta cuenta con 18 episodios que duran alrededor de 40 minutos. Carlos Villegas Rosales es el director de este gran estreno de Netflix.

Camila Valero; Kika Edgar; Adriana Louvier; Marimar Vega; Litzy; José Manuel Rincón; Martín Barba; Rodolfo Salas; y Chantal Andere, participan en la serie.