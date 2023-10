Joaquín Furriel reveló cómo inició su historia de amor con Guillermina Valdés y cómo ocultaron su romance

Este 2023 ha traído numerosas rupturas en el mundo del espectáculo, pero todavía hay esperanza en el amor. Hace algunos días atrás, Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (LAM) reveló que Joaquín Furriel y Guillermina Valdés están en pareja. El actor fue consultado por varios medios de comunicación por los dichos de la periodista y Furriel fue totalmente honesto.

“Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no me siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida”, expresó el artista.

Guillermina Valdés en el Lollapalooza 2023. Créditos: Instagram Guillevaldes1.

Ahora que se confirmó este inesperado romance, Joaquín Furriel contó en una entrevista el lugar donde conoció a Guillermina Valdés y cómo hicieron para que nadie se enterara de su amor.

La pareja se conoció en el Lollapalooza, famoso festival de música, y después de aquel encuentro comenzaron a seguirse en las redes sociales. Hace casi medio año, específicamente cinco meses, que los actores se están conociendo.

El actor tiene una hija con Paola Krum. Créditos: Instagram Joacofurriel.

"Nos pareció que era un buen momento para romper un poco ese cascarón que armamos que nos vino muy bien durante tantos meses para conocernos", comentó Furriel en la charla. "Lo lograron bastante, para ser dos personas tan públicas...", respondió la periodista Tatiana Schapiro.

"Armamos una buena logística, pensalo: cuatro meses que salió como un rumor. Yo a veces digo 'bueno, hicimos las cosas bastante bien'", le dijo el actor a la comunicadora.

Otro de los puntos más destacados de la entrevista, fue cuando Joaquín Furriel confesó su admiración por Guillermina Valdés: "Ahora soy fan y admito mucho a las mujeres que tienen cuatro hijos, yo apenas puedo con uno y le puse mucha garra. Siento una gran admiración por Guille".