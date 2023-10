Fernanda Iglesias reveló la dura historia familiar que vivió en su infancia

En una charla a corazón abierto, Fernanda Iglesias habló a fondo de su rol como madre y recordó cómo fue su durísima infancia, que hoy le permite ver la vida de una manera distinta para no repetir errores de sus padres.



La periodista es madre de Ema, de 18 años, fruto de una relación pasada, y de Jeremías, el hijo que tuvo con Pablo Nieto, con quien resolvió separarse recientemente. Esto la retrotrae a su niñez y a momentos muy dolorosos. “Trato de protegerlos mucho. Además, no les gusta que hable de ellos”, aseguró.



“Yo saltaría para protegerlos como loca. Cualquier madre haría eso. Hay muchos famosos que muestran más a sus hijos, que lucran con sus hijos. Yo jamás podría hacer eso”, agregó Fernanda Iglesias, quien no suele exponer a sus hijos públicamente. “Los muestro en redes si ellos me lo permiten. Siempre les tengo que pedir permiso. Es su privacidad”, remarcó.

Al hablar de sus hijos, que hoy ya son adolescentes, Fernanda Iglesias recordó cómo era su vida cuando era apenas una niña. “Ahora que Ema tiene 18 años sí la puedo mostrar, pero para mí la infancia es sagrada y no se recupera. Esto lo pienso así quizás por mi historia, por lo que me pasó a mí. Yo quería que mis hijos tuvieran la mejor infancia posible”, contó.



“De chica mis padres se separaron. A los tres años me fui a vivir con mi papá, porque se pelearon muy fuerte y entonces él me llevó tipo trofeo con él. Y hasta los siete años no volví a ver a mi mamá: desde los tres hasta los siete años no la vi”, añadió la periodista.



En ese sentido, Fernanda Iglesias reconoce que hubo momentos de su infancia que la marcaron. “Fue un espanto. Mi papá no estaba nunca. Me crió su mujer, que era un desastre y me trataba muy mal. Recién cuando mi mamá logró recuperarme, con un juicio de por medio y todo, recién ahí sentí que recuperé mi vida”, confesó.

“Fueron muchos años de sufrimiento. Ahora me doy cuenta. En ese momento no lo veía así. Por eso cuando veo que hay famosos que se pelean con hijos de por medio, divorciados, no estoy de acuerdo que la pasen mal los chicos. Yo conté que me separé, pero conté todo lo que sabe mi hijo. En ese sentido trato de cuidarlos. Siento que esas heridas no se van a sanar nunca. Lo intenté un montón de veces, pero están ahí. Son heridas”, amplió la panelista de LAM.



Por último, Fernanda Iglesias admitió que esos recuerdos jamás se borrarán. “Si, no se me olvida que yo extrañaba a mi mamá. Yo lloraba porque quería verla. No me la dejaban ver. Yo lloraba mucho, de eso se me re acuerdo. Separar a una nena de su mamá es lo peor. Para mí esa herida siempre me va a acompañar. Y eso claramente no me da derecho a mí de hacer algo igual. Yo trato de ser la mejor persona posible”, cerró.