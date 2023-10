PH, Podemos Hablar: así fue la fuerte discusión entre Andrea Rincón y Belén Francese

En la semana se filtró la información que durante la grabación del ciclo PH, Podemos Hablar (Telefe), dos invitadas mantuvieron una fuerte discusión. Según la información publicada en varios medios, las protagonistas habían sido Andrea Rincón y Belén Francese.

Ante las repercusiones de la noticia, la duda era qué decisión tomaría la producción de Andy Kusnetzoff sobre poner al aire o no lo sucedido.

Finalmente, el ciclo de Telefe puso al aire el enfrentamiento surgido a partir de dos versiones diferentes de una misma anécdota. Francese reveló que Rincón intentó seducirla en una fiesta en Mar del Plata, algo que la actriz negó rotundamente.

“Era de día, y Andrea subió a hablar conmigo y charlamos mucho. Yo estaba triste, me estaba separando de un novio y la pasamos muy bien”, recordó Francese.

“Solo hablamos, ella estaba saliendo de una y entrando en otra. Yo subí y le pregunté: ‘¿Te lo volteaste? contame todo’”, agregó Rincón.

Entonces, Kusnetzoff apuntó a Belén. “¿Usted tuvo algo con Andrea en esa fiesta?”. “No”, respondieron a dúo.

Rincón insistía en que Francese había estado con un hombre musculoso, pero la modelo se mantenía en su versión. “Yo flashee otra situación. Yo sentí eso, pero por ahí me querías contener. Siempre entendí eso. Me quedó confusa la situación. Obviamente pasó mucho tiempo, pero yo interprete que vos querías otra cosa”, expresó Belén. “No, lejos de eso”, respondió contundente Rincón.

Andrea Rincón. ?

Cuando parecía que todo había terminado, minutos más tarde retomaron la discusión. “Te lo quiero decir, lo que hiciste recién no me parece. Sabés que no fue así, había más gente. ¿Lo estás inventando para mañana salir en los medios”, increpó Rincón a Francese.

“Lo que vos estas haciendo no se hace. Yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas porque yo te estoy diciendo que no fue así. Vos no me gustás, nunca me gustaste”, agregó Rincón. Belén Francese.

“Yo lo conté genuinamente, Andrea. Vos lo sentiste así y te ofendió, y me decís que no es correcto que te lo diga. A mí me pareció divertido, nunca fue mi intención lastimarte. Jamás”, expresó Francese.