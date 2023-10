La violenta pelea de Aníbal Pachano y una famosa vedette que encendió las alarmas

Hacía tiempo que Aníbal Pachano estaba fuera de los titulares del mundo del espectáculo pero en estas últimas horas volvió a estar en el radar luego de protagonizar un fuerte cruce con una importante vedette.

La pelea se dio en el contexto del programa de Alejandro Fantino, 'La última cena', que se emite por Canal Nueve y este sábado el ciclo estuvo al rojo vivo.

Aníbal Pachano furioso en el programa de Alejandro Fantino

En una mesa picante en donde estuvieron de invitados Ezequiel Campa, Carlos Maslaton, Mora Godoy, Adriana Brodsky, Julieta Puente y el polémico Aníbal Pachano.

Mientras se desarrollaba una conversación, Mora Godoy le reclamó al coreógrafo que él le había dicho "de todo", a lo que el señor del sombrero le respondió: “Yo tengo con vos una relación fantástica, pero cuando te ponés en esa cosa de mujer en la soberbia, es donde yo no te banco”.

La bailarina saltó en su defensa y arremetió contra el exjurado del Bailanddo: “Nosotros tuvimos varias peleas fuertes. No es que yo no escucho, cuando vos te ponés misógino y violento conmigo, me salgo a defender porque hay cosas que no corresponden. Te puede gustar o no lo que hago”.

Aníbal Pachano, con total seguridad, le contestó: “Hacerte una crítica no es ser misógino”; por lo que Mora Godoy aseguró: “La violencia que vos tuviste cuando estuve en el Bailando, no la he vivido. Tenés un tema conmigo, que yo no tengo con vos”.

Aníbal Pachano tuvo un fuerte cruce con Mora Godoy

Más allá de este turbulento paso por 'La última cena', el coreógrafo retornará a la pantalla chica, al ser el reemplazo de Pampita en el jurado del Bailando 2023, que, como informó Ángel de Brito, la modelo estará ausente nuevamente ya que tiene otro viaje programado para los próximos días.

“Mis compañeros se van a enterar ahora, a Polino y Moria no pude avisarles por WhatsApp, pero quien reemplaza este jueves y viernes a la señorita Pampita es nada más y nada menos, que ya paso por todos los lugares del Bailando, el gran Aníbal Pachano”, reveló De Brito en LAM.