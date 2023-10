El proyecto que unirá a Gastón Pauls con Agustina Cherri

Sin duda, Gastón Pauls y Agustina Cherri son un ejemplo claro de que las buenas relaciones pueden perdurar en el tiempo aún después de terminarse una historia de amor. O quizá, esa historia de amor continúe, pero desde otro lugar.



Los actores son padres de Muna y Nilo. En las redes sociales, es habitual que los dos compartan con sus seguidores diferentes momentos familiares con sus hijos, incluso hasta entre ellos.

Hace unos meses, cuando nació Bono, el hijo que Agustina Cherri tuvo con Tomás Vera, Gastón Pauls compartió un mensaje de bienvenida al mundo muy amoroso. El cariño entre ellos es más que evidente.



Esa buena sintonía familiar, porque siempre serán familia, aunque ya no estén juntos como pareja, están muy cerca de trasladarla al plano laboral, al ámbito artístico, con un nuevo proyecto que los unirá.



En una entrevista con La Nación. Gastón Pauls adelantó que ya están trabajando en un proyecto en común con Agustina Cherri, aprovechando la buena onda que tienen como padres y como ex pareja.

“Sí, estamos armando algo, dando los primeros pasos de algo donde estamos los cuatro”, comenzó contando el actor y conductor en la charla con el mencionado diario, al que le aclaró que no podía dar mayores detalles todavía.



“De todo un poco. No puedo adelantar mucho porque estamos recién arrancando, pero a mis 51 años estoy seguro que no hay nada más lindo que hacer las cosas que a uno le gustan con la gente que ama”, concluyó.