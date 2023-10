El mensaje que dejó Diego Torres a su mamá en La Peña de Morfi

La Peña de Morfi siempre invita al encuentro familiar y este domingo tan especial, no fue la excepción. Con la premisa de unir la actualidad, la música, la comida e invitados de lujo, Diego Torres fue el agasajado, en esta oportunidad.

Tal es así que cuando Diego Torres llegó al estudio, el cocinero Santiago Giorgini lo esperaba con uno de los platos preferidos: una carne asada rellena con queso parmesano y papas crocantes. Por lo que el cantante expresó: "¡Qué placer venir acá a La Peña de Morfi que me dan de comer!”, dijo entre risas.

Diego Torres dijo presente en La Peña de Morfi

Después de cantar, Diego Torres se sentó con Diego Leuco para entablar un mano a mano muy íntimo: "Hoy es un día especial, lo que significa una buena madre en la vida de nosotros. ¡Feliz día a todas las madres que están cuidando a sus hijos”, celebró al comienzo de la entrevista.

Por lo que el periodista aprovechó para preguntarle acerca del legado que le había dejado su madre, la reconocida actriz y cantante Lola Torres. “Cuando arranqué en este medio, mi vieja me dijo: ‘Solo te voy a pedir que te tomes esta profesión en serio”, reveló.

Y desarrolló detalladamente: “Creo que mi vieja me veía como un pendejo alocado. Mamá me decía ‘Si te vas a dedicar a esto hacelo profesionalmente’. Y me dejó muchas enseñanzas cuando empecé a trabajar como actor y después con la música. Me acuerdo que mamá me dijo: ‘Ahora que te esté yendo muy bien con la música no abandones al actor’".

"Y yo seguí esos consejos de mi vieja, que fue una figura no solo para la gente sino también para mis hermanos y para mi familia, por eso no deja de estar todo el tiempo con nosotros”, cerró. Y Leuco repreguntó sobre qué era tomárselo en serio, el cantante respondió: "Es combinar el hecho de pasarlo bien, de disfrutar, y de tener la suerte de poder vivir de lo que uno ama, trabajar donde la gente se divierte, con la seriedad y la responsabilidad que tenemos al salir al escenario y que si hay imperfecciones en un espectáculo saltarlas con entereza. Creo que se refería a eso”.

Diego Torres junto con su madre, Lolita

Luego, la producción armó un video con imágenes muy singulares, en donde se lo vio al músico cuando tenía 13 años cantando junto a su madre, lo que emocionó hasta las lágrimas al cantante. Al finalizar, no pudo contener su emoción. “¡Guau, qué lindo momento!. Tuvimos la suerte de tener una madre muy especial, ella tuvo una vida muy intensa, con muchos momentos hermosos y también muy duros", expresó muy conmovido.

Y concluyó: "Eso creo que la hizo de un espíritu luchador, sabio. Siempre que veo este video me mata porque yo tenía 13 años, no tenía ni barba. Es un hermoso recuerdo".