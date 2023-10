El ex de Fátima Flórez contó qué le pasa con la mujer que fue pescado infraganti

En abril de 2022 Fátima Florez y Norberto Marcos anunciaron su separación tras 22 años juntos. Como era de esperar, nuevos horizontes se avecinaron para ellos y es hora de rehacer su vida.

La primera en dar el paso fue Fátima Florez que oficializó con el candidato a Presidente de la Nación por La Libertad Avanza, Javier Milei, en la mesa de la señora Mirtha Legrand.

Fátima Florez oficializó su romance con Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand

Pero este sábado, una semana después del anuncio de la comediante, Norberto Marcos fue sorprendido por los paparazzis en el recital de Cristian Fontán junto a una mujer, en lo que fue su primera salida nocturna post separación.

La joven en cuestión se llama Vicky, es bailarina y, por lo que se vio, tiene una relación muy cercana con el productor. Pero, según lo que le explicó él en exclusiva a Teleshow, estaría muy lejos de tratarse de su nueva novia.

Al momento en el que le consultaron sobre qué tipo de vínculo lo unía con la mujer, Norberto Marcos expresó: “Absolutamente nada que ver. Fui a ver a un artista porque esta chica, con la que yo estaba, es amiga de él y me invitó. En realidad, ella quería que yo lo viera para ver la posibilidad de producir algo con él".

Y agregó: "Pero ella es la mujer de un amigo mío que falleció hace poco tiempo. Así que no es mi pareja, todo lo contrario. Es una amiga y nada más que eso. De hecho, yo estaba con dos amigos más, así que éramos cuatro en el grupo. Pero bueno, lógicamente, la noticia sería que yo estuviera con alguien. Y yo no estoy con nadie”, relató el ex mánager de Las Primas.

Noberto Marcos fue sorprendido infraganti

Cabe recordar que la ruptura sentimental con la comediante dejó a Norberto sin trabajo, ya que desde hacía dos décadas se dedicaba a pleno a los espectáculos de la imitadora. Así que, ahora, decidió empezar a buscar nuevos artistas y, según se supo, ya tendría varios proyectos bajo el brazo.

Además, le llevó un largo tiempo poder recomponerse pero hoy en día dio vuelta la página y está con ganas de trabajar junto a nuevos artistas, y quién te dice, comenzar una nueva relación en caso de aparecer la persona indicada.