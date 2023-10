La sorprendente confesión que realizó Araceli González en el programa de Fer Dente

Araceli González visitó este viernes por la noche el piso de Noche al Dente, el programa de Fer Dente por América TV. En este contexto, la famosa se confesó sobre una particular habilidad oculta que tiene, la cual muchos de nosotros desconocíamos hasta ese momento.

Sorprendiendo a todos, con su frescura de siempre y muchas risas, Araceli González se abrió como nunca a contar diferentes anécdotas y situaciones de su vida, desde las más divertidas como las más emocionantes y tristes.

Sin embargo, cuando apenas ingresó al piso, entre risas ya le advirtió el momento de su vida en el que se encuentra: "Estoy como demasiado relajada, porque estoy como un poco fuera de todo y vengo algo desarmada".

"Vos sos una gran actriz, una gran mujer, una gran empresaria hoy... pero a mí, sinceramente, lo que más me gusta de vos es que sos una gran puteadora. Y en eso nos unimos. Yo acá me muerdo la lengua pero vos...", le dio como pie Fer Dente a su invitada.

"Yo no quiero que cantes, yo quiero que vos putees", agregó el conductor. "¡No! ¿Cómo voy a putear?", respondió la actriz entre risas y sorpresas. Sin embargo, luego terminó admitiéndolo: "La verdad es que soy muy buena puteando".

Luego confesó una experiencia que tuvo hace años: "Siendo madre muy joven, yo tenía un 147 blanco y a Florencia (Torrente) siendo bebé la llevaba a lo de mi mamá para que se quede mientras yo me iba a trabajar", comenzó diciendo entre risas.

Araceli González confesó tener una particular habilidad para decir puteadas.

"Un día estaba cruzando una barrera en Ramos Mejía y uno me atraviesa mal, pero yo lo seguí. Me olvidé que tenía una bebé en el asiento de atrás. Yo pedía por favor que pare en el semáforo. ¡Llegué! El me hace un gesto (un fuck you) cuando pasó, entonces cuando lo alcanzo le digo 'Metete el dedo el ort..'... enojadísima", remató Araceli González.

Luego aclaró: "Pero eso es muy poco chicos, porque yo creo que si mis hijos contaran anécdotas sería maravilloso. Ellos se divierten mucho conmigo. Así como tengo un humor del culo a veces, también tengo un humor que a ellos les divierte mucho y se acuerdan de un montón de anécdotas terribles". Araceli González dice que sus hijos se divierten mucho con sus puteadas.

Araceli González sentenció dando otros ejemplos: "Yo en el aeropuerto me peleo todo el tiempo... me peleo con las valijas porque te las tiran, cuando hago el check in también porque yo no hablo fluido inglés... y cosas así".