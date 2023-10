La Peña de Morfi: Jésica Cirio reveló quiénes son los invitados de este domingo

En el mes de marzo de 2023, Jey Mammon fue desplazado de su puesto de conductor de La Peña de Morfi por una denuncia realizada por Lucas Benvenuto por abuso sexual. A partir de esta grave situación, el actor terminó siendo cancelado y se ausentó por un tiempo de las cámaras y de las redes.

Hoy, es Jésica Cirio la que se encuentra en la mira a raíz del escándalo de Martín Insaurralde. Todos pensaron que la modelo, quien se desempeña como conductora desde el año 2017, sería reemplazada por alguien en el programa de Telefe. Sin embargo, todos los televidentes se sorprendieron cuando vieron a Jésica Cirio el pasado domingo junto a Georgina Barbarossa en la pantalla chica. En aquel programa, la empresaria habló sobre la polémica en la que está envuelta.

Jésica Cirio se confesó el pasado domingo con Georgina Barbarossa sobre la polémica de su exmarido por enriquecimiento ilícito.

"Es una absoluta mentira. No sé por qué se instaló eso, no sé cuál fue el fin. Es una situación injusta para mi porque yo trabajé toda mi vida. Yo estoy tranquila y a disposición, esto es horrible a nivel mediático por mi hija y mi familia, pero estoy a disposición de la Justicia. Me angustió y me enojé al enterarme que estaba imputada, pero a la vez tranquila porque no tengo nada que ver. Estoy dispuesta a que se me investigue de la manera que sea necesaria", dijo la modelo cuando fue consultada acerca del acuerdo de divorcio por 20 millones de dólares.

Este sábado en horas de la mañana, Jésica Cirio le reveló a sus seguidores de Instagram (@Jesicacirio) los invitados especiales de este domingo: Trueno; Diego Torres; Marilina Ross; David Lebón; y Campedrinos, serán los artistas que musicalizarán el programa.

Diego Torres estuvo presente en el programa a principios de octubre de 2022. Créditos: captura de pantalla Youtube La Peña de Morfi.

Además, Barbarossa se ausentará en esta emisión de La Peña de Morfi y quien ocupará su lugar será Diego Leuco.