La defensa de Andrea Rincón tras el chisme que contó Belén Francese de su vida pasada

Andrea Rincón y Belén Francese se convirtieron en dos de las grandes protagonistas del mundo mediático durante esta semana, luego de haber protagonizado una fuerte pelea con gritos y reproches en la grabación del programa de PH, Podemos Hablar que se verá este sábado en Telefe.

El disparador de la pelea que se generó entre Belén Francese y Andrea Rincón se remonta a una fiesta que tuvo lugar en la casa de Moria Casán durante una temporada de verano. Hablamos de una situación que se dio hace ya varios años.

Todo comenzó cuando la exvedette recordó que esa noche estuvo en la fiesta junto a la actriz y tuvo la sensación de que la morocha le habría querido conquistar. Pero la actriz desmintió ese relato, reaccionando muy mal y atacándola verbalmente.

Entonces se vivió un tenso momento por horas, con la ex Gran Hermano enfurecida y tratando de mentirosa a Belén Francese, mientras que esta última llegó a ponerse muy mal también. Incluso las demás invitadas del programa -Graciela Alfano, Sofía Jujuy Jiménez y Sol Pérez- se sintieron súper incómodas.

Por esa razón, este viernes desde LAM fueron a buscar a ambas protagonistas, quienes dieron su descargo. "Sentí que me faltó el respeto para generar algo. Todo esto es mentira. No fue real, me acuerdo de esa noche", dijo Andrea Rincón.

"Yo no quise pasar al frente -al punto de encuentro de PH-, no me parece que es el momento de hablar de fiestas y eso, porque no tengo ganas de traer mi pasado todo el tiempo. Pero eso no es verdad. Yo me responsabilizo de mis épocas de consumo, de que sí estuve con tres mujeres en mi vida pero nada que ver con ella", siguió.

"Ella estaba muy triste porque se había separado de su pareja, y fuimos varias personas a decirle que todo estaba bien, que no tenía que estar mal, pero ella estaba en la otra punta. Es imposible. Yo sé que lo inventó. Me como cosas de mi pasado, que tengo miles porque fui un pato criollo... pero ¿Por qué me tengo que comer una más? ¡No!", explicó.

Y luego sentenció: "Me pareció algo horrible. Sentí que se quiso elevarse a costa mía. Ir a decir que yo me quería levantar a este dinosaurio... y perdón que lo diga, pero tengo bronca. Esta mina no existe para mí, no sé quién es". Belén Francese y Andrea Rincón enfrentadas.

Por su parte, Belén Francese también tuvo su derecho a réplica. "Me piden una anécdota de una noche inolvidable, y se me vino a la cabeza esa noche de fiesta con Andrea en la casa de Moria en Mar del Plata. Yo decía, 'Nos morimos de risa cuando contemos esto', creyendo que se iba a acordar".