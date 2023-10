La actriz mendocina que toma protagonismo en España

Amparo Alcaraz es una actriz mendocina que está desarrollando su carrera principalmente en series de Amazon y HBO. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM expresó que "la actuación siempre ha sido una bandera muy grande. Siempre digo que me eligió, hay que llevarlo con mucha pasión, esfuerzo y fe. Siempre ha sido un motor para mí vida".

"La formación que tenemos acá en Argentina es muy valiosa y se valora en España. A mí la Universidad Nacional de Cuyo me enseñó mucho y también aprendí mucho de mis maestros. Luego me fui a Buenos Aires y estudié en una escuela, me empecé a enamorar del teatro gestual y también me fui a Japón", agregó contando sus inicios.

Actualmente, la actriz está desarrollando su carrera en España, y explicó que "cuando no fue tan fácil, realmente me dediqué dos o tres años mucho al yoga, que es una de mis fortalezas también. Amo Madrid, la camino con los ojos cerrados, pero claro tiene esa cosa que no tiene Buenos Aires. La capital de Argentina es voraz, gigante, tiene mucha ira, y Madrid es voraz y gigante, pero la gente va calmada, entonces hay una sensación de tranquilidad en una gran capital y eso me enamoró".

La actriz desarrollando su papel en "¡García!".

En Amazon Prime Video, Amparo participó de la serie El Cid interpretando el personaje de Alberta. "Esta es una de las producciones más grandes y más caras que se hicieron en España en cuanto a series. Se filmó en Soria y en alrededores de Madrid, hubo bastantes tomas en el set de grabación, pero hubo más exteriores y generalmente eran castillos", detalló.

"La producción es exigente, hay un nivel de estrés que lo tenes que gestionar inevitablemente. Entonces, ahí yo creo que hay que confiar mucho en uno mismo. Hubo mucho entrenamiento detrás, entrené el enfrentamiento con espada, usar el hacha y también me enseñaron a montar a caballo", explicó respecto a la preparación para realizar la serie.

También participó de la serie "¡García!" de HBO, en la cuál debió aprender boxeo. "Ahí también tuve dos o tres semanas de entrenamiento exigente de boxeo para crear una coreografía que al final dura diez minutos o menos, pero bueno siempre necesitás formación", sentenció.

Por último, la actriz recibió una propuesta como doble de riesgo para una película. "Soy la doble de riesgo de Allison Janney, una mujer que tiene un Oscar en Hollywood. Me llamaron porque vieron el trabajo que hice en El Cid y querían que hiciese lo mismo allá. Estuve un mes en Tailandia y fue increíble".

Escuchá la nota completa: