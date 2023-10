El sorpresivo anuncio que dio Yanina Latorre en LAM sobre su carrera artística

Este viernes en el inicio de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Yanina Latorre reveló junto a Ángel de Brito una inesperada novedad relacionada al mundo de la música. "Ayer me llamó un famoso, con el que hace mucho tiempo no hablaba por algunas turbulencias en el medio, y me dice '¿me das el teléfono de Yanina?'", empezó contando el conductor del programa.

El periodista de espectáculos le dio el teléfono de la mediática y todas las panelistas se quedaron con una gran intriga. "¿Era por un problema? ¿Qué pasó? ¿Qué quería?", comenzaron a preguntar todas las angelitas a la par.

Yanina Latorre será parte del próximo videoclip de El Polaco. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

Sin dar mucha vuelta, la panelista fue directa y reveló qué famoso la contactó y lo que le dijo. "Me contrató El Polaco para hacer su próximo videoclip", expresó emocionada Yanina Latorre.

Asimismo, brindó algunos detalles de la próxima producción musical del cantante de cumbia: "Está buenísimo, es muy yo el tema. Ya estoy hablando con la productora, tenemos dos días de rodaje". También confesó que no pensó mucho la propuesta y que rápidamente le dio el sí al artista sin haber escuchado la canción.

El Polaco es uno de los cantantes de cumbia más conocidos en Argentina. Créditos: Instagram Elpolaco.

Si bien Yanina Latorre no quiso dar más información sobre el futuro tema, Ángel de Brito leyó una pequeña parte de la letra de la canción: "Siempre me quedo a esperarte y pasas a mi lado a toda prisa. Dicen que ya no estás con nadie, ahora yo quisiera ser tu vida".

Cuando le consultaron sobre la reacción de su familia, la periodista contó que Diego Latorre, su marido, "la miró con una cara de despavorido", mientras que Lola Latorre le dijo "me encanta, sos una genia, buena onda". "Dieguito se mató de la risa y dijo '¿vas a bailar con El Polaco?'. Pero yo le comenté cuando ya estaba todo decidido", agregó la mediática.