Cuál era la "extraña" profesión que ejercía el papá de Mariana Brey

Si bien Mariana Brey suele mostrar una personalidad fuerte en su carácter, tiene un lado sensible y sentimental que pocas veces muestra. Una de ellas fue en una reciente entrevista con Leandro Rud en C5N, donde recordó a su padre, Mingo.



El papá de la periodista murió a causa de un cáncer en las glándulas salivales, justamente la misma afección que arrastra y con la que está luchando Leandro Rud en la actualidad, que lo tiene muy sensibilizado.

Mariana Brey y si papá, Mingo.



“Yo vengo de una clase media baja. Arrancaste el programa hablando del cáncer, que te toca de cerca, y a mí también me toca de cerca, porque papá falleció de cáncer. Hoy estaría cumpliendo 83 años”, comenzó contando Mariana Brey.



“Mi papá era lechero, el lechero del barrio. Cuando yo todavía no había nacido, él vendía leche en carro en Quilmes. Y mis abuelos también, durante muchos años fui la hija del lechero. Cuando fui más grande y ya trabajaba en televisión, él ya pasó a ser ‘el papá de Mariana Brey’”, agregó la periodista.



Asimismo, la panelista de Socios del Espectáculo y Argenzuela también habló de su madre. “Yo le digo costurera y ella se enoja cada vez que digo esto y me dice: ‘Yo soy modista’. Ella se dedicó en realidad a criarnos a nosotros, fue ama de casa, pero le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la costura”, recordó.

Mariana Brey y su madre.



En ese marco, Mariana Brey contó que su madre estaba más abocada a la crianza de ella y sus dos hermanos y que su padre solía levantarse a las 3 de la mañana para trabajar. “Fue lo único que hizo toda su vida. Esa era su pasión”, comentó, con profunda emoción.



“Mi abuelo también era analfabeto prácticamente. No sabía ni leer ni escribir y, sin embargo, había logrado comprarse una casa. Había logrado tener un trabajo”, añadió Mariana Brey al hablar de su familia. “Mi papá empezó a trabajar a los 13, 14 años con su padre lechero. Así que vengo de esa historia. Yo siempre estuve convencida de lo que quería hacer”, concluyó.