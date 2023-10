Ángel de Brito contó cómo decide el despido de las Angelitas

Y un día, luego de tantas polémicas y versiones cruzadas, Ángel de Brito habló de un tema sensible: los despidos de las Angelitas de LAM. En el último tiempo sorprendió mucho, por ejemplo, que haya prescindido de Andrea Taboada, su gran amiga.



“Estoy muy, muy triste. No fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente agradezco a todos mis compañeros. A Ángel de Brito, a Mandarina. Los voy a extrañar siempre”, había comunicado en una historia de Instagram la ex panelista.



Durante varios meses se habló mucho sobre una posible amistad resquebrajada entre Ángel de Brito y Andrea Taboada a raíz de la decisión del conductor de echar a su amiga del programa de América.



Sin embargo, hace unos días, el conductor y la ex Angelita se mostraron juntos en un video, en una cena que compartieron junto a Aníbal Pachano, entre otros, y donde bromearon al respecto de los rumores. “Acá estamos, peleados a muerte”, dijeron.



Ahora, Ángel de Brito reveló cómo es el procedimiento por el cual determina los despidos en LAM, uno de los ciclos más exitosos de la pantalla de América. Todo se dio en el marco de la charla sobre el final del programa Bien de Mañana, de Fabián Doman.

“Nadie avisa cuándo te van a echar, salvo algunas excepciones”, comentó Yanina Latorre, en referencia a los casos de Cinthia Fernández, Silvia Fernández Barrios y Damián Rojo, que se quedaron sin trabajo por el levantamiento del programa de Canal 13. “La televisión es un poco así”, acotó Nazarena Vélez.



En ese marco, Yanina Latorre se permitió bromear con Ángel de Brito, quien, además, es su amigo. “¿Me vas a decir cuándo me vas a rajar?”, le preguntó. “Yo acá les avisé a todas. Algunas no supieron escuchar. Algunas no quisieran entender. Pero acá se avisó”, respondió el conductor de LAM.