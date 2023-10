Turf estará en el Primavera Sound: "Todo tiene su magia"

El próximo 25 y 26 de noviembre, en el Parque Sarmiento de Buenos Aires, se realizará una nueva edición del Primavera Sound. Este festival que reúne a artistas de la talla de Blur, The Cure y Pet Shop Boys, además de contar con destacadas bandas argentinas. Previo al festival, para bajar la ansiedad e ir entrando en clima, se realizó un increíble evento de lanzamiento en Movi Dik.

El espacio ubicado pró´+ximo a Aeroparque fue testigo de una noche llena de música pensando en el Primavera Sound 2023.

Entre las bandas argentinas que dirán presente está Turf. La divertida banda de rock, liderada por el histrionico Joaquín Levinton, estará en el festival el día sábado 25.

La grilla completa del Primavera Sound.

En el evento de lanzamiento, el cantante dialogó con MDZ y confesó que participar le genera “mucha expectativa. Estamos muy contento de formar parte porque nos tocó un line-up espectacular como Blur, The Cure y Pet Shop Boys. A mí me encantan, los tres fueron muy significativos para nosotros realmente porque fueron parte de la banda de sonido de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y hasta ahí llegamos a crecer”, contó divertido el líder de Turf.

Previo al Primavera Sound la banda también realizará otro espectáculos, pero claro está que no son similares al que brinda en un festival aunque para Levinton “todo tiene su magia, cada cosa tiene su magia, cada cosa se prepara distinto, pero el efecto buscado siempre es el mismo, es lograr la felicidad eterna”, explicó. En un tono bastante más filosófico y jocoso agregó que es como “ir hacia el halo de la luz y perderse en el infinito, donde calienta el sol, allá en la playa”.

Ir a un recital de Turf tiene la particularidad que es prácticamente imposible que no te den ganas de cantar, saltar y gritar alguna de las canciones porque son clásicos del cancionero popular. Contado por el propio fundador de la banda, en sus shows no pueden faltar “No se llama amor, Yo no me quiero casar y Pasos al costado”. Esta última canción tiene la particularidad que se convirtió en una canción de cancha e incluso cantada por la hinchada de River, club del que es fanático Levinton: “cuando la escucho en la cancha siento mucha emoción. Son sueños cumplidos de esta vida que me ha dado tanto”, finalizó muy divertido Joaquín Levinton