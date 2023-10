El escandaloso video de la pelea entre Ángel de Brito y El Tirri en el Bailando 2023

Este miércoles, Marcelo Tinelli recibió en la pista del Bailando 2023 a cuatro parejas: Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba; Luciano "El Tirri" y Fiorella Giménez; Stéfano de Gregorio y Martina Morales; y Eva Bargiela junto a Uriel Sambrán.

Pero parece que a Ángel de Brito no le gustó la performance de un participante en particular: la de El Tirri. Al músico le tocó bailar folclore junto a su compañera de baile, Fiorella, pero no obtuvo la mejor devolución por parte del conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Al Tirri no le cayó para nada bien los comentarios del periodista de espectáculos. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

Unos minutos antes de que Ángel le diera su opinión a la pareja, un perro robot acaparó la atención de todos. Cuando le tocó al mediático hablar sobre la performance, de Brito comenzó estableciendo una comparación entre este "perro" y el concursante.

"Eran como muchos actos simultáneos: una bailarina excelente, que baila perfecto todo descalza, impecable; una buena coreo, pero El Tirri era como el perro digital que no hace caso. Le pedís que se pare, se queda muerto, le pedís que camine y hace otra cosa. Raro. ¿Por qué esto si tenés una buen coach y una buena bailarina? Elegís hacer folklore que, quizás, es un ritmo que te quede bien, ¿por qué hacerlo tan bizarro?", fue el picante inicio de la devolución de Ángel de Brito.

Mirá el tenso momento que se vivió en el Bailando 2023 entre Ángel de Brito y El Tirri

Y a el Tirri no le gustó para nada lo dicho por el mediático, ya que se vio claramente reflejado en sus gestos faciales. "Capaz que es tu punto de vista bizarro. Yo lo hice con mucho respeto porque amo el folklore y traté de dar lo mejor posible por eso me entrené para esto", contestó el artista.

"Yo te invito a que lo veas después porque parecía un sketch de Sin Codificar tu parte. Las caras no tenían nada que ver con la esencia del folklore", le dijo el periodista de espectáculos al participante.

El artista expresó su enojo en la cabina de descargo del programa. Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

Después de un ida y vuelta entre ambos, el resto del jurado terminó de opinar sobre el baile de la pareja y consiguieron 22 puntos por parte de Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino. El puntaje de Ángel de Brito, por el momento, es secreto y se conocerá en las próximas emisiones del Bailando 2023.